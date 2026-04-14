Минимальный стаж и зарплата до 20 тысяч: кому можно рассчитывать на такую пенсию в 2026

Выплата будет меньшей, чем ожидается

В 2026 году украинцев с минимальным стажем и зарплатой до 20 тысяч гривен может быть довольно низкий размер пенсии — сумма окажется значительно ниже, чем многие ожидают.

По данным пенсионного калькулятора, мужчина, который в этом году выходит на пенсию в 65 лет, имеет 15 лет стажа и получал заработную плату до 20 тысяч гривен, может рассчитывать примерно на 3300 гривен ежемесячных выплат.

От чего зависит пенсия в 2026 году. Фото: скриншот с пенсионного калькулятора

Важно, что эта сумма рассчитана без учета дополнительных льгот или статусов, таких как ветеран войны, почетный донор или другие социально уязвимые категории, которые могут увеличить размер выплат.

Каким должен быть стаж для выхода на пенсию в 2026 году

В 2026 году также ужесточаются требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года – от 23 лет, а в 65 лет – от 15 лет.

В Пенсионном фонде отмечают, что требования к стажу будут расти и дальше — ежегодно до 2028 года необходимый показатель для выхода в 60 лет будет увеличиваться еще на один год. Если человек не накопил достаточного стажа, он сможет оформить пенсию позже, после выполнения установленных условий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли украинцы получать двойные выплаты.