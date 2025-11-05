Заседание пришлось перенести: Шабунин объяснил, почему отозвал судью (фото, видео)

Печерский райсуд Киева объявил перерыв по делу главы ЦПК и бойца ВСУ Виталия Шабунина

В среду, 5 ноября, Печерский райсуд Киева провел заседание, на котором рассматривалось дело военного и антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и его бывшего командира подполковника Виктора Юшко.

В ходе процесса был заявлен отвод судей, поэтому дело отправили на автораспределение. Об этом из зала суда сообщил фотокорреспондент "Телеграфа".

В заседании был объявлен перерыв.

Виталий Шабунин и Кристина Константинова

В комментарии журналистам Виталий Шабунин объяснил, что "Центр противодействия коррупции" много раз освещал деятельность Печерского суда, в том числе и решения судьи Кристины Константиновой, которая отправила в СИЗО главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Поэтому, как отметил Шабунин, из-за таких обстоятельств ему не стоит надеяться на объективное или политически независимое разбирательство.

Кристина Константинова

Виктора Юшко обвиняют в противоправном решении отправить тогда подчиненного ему солдата Виталия Шабунина в НАПК на 5 месяцев, с сентября 22-го по начало 23-го годов. Причем, как отметил антикоррупционер, в то время в Киевской области уже не было военных действий.

Командировка в НАПК, где он якобы "ничего не делал", по версии стороны обвинения, была уклонением от службы, за что Шабунину по ч. 4 статьи 409 Уголовного кодекса может грозить 10 лет тюрьмы, пояснил он. По утверждению антикоррупционера, за время его работы в НАПК у него не было постоянного рабочего места и много времени он работал дистанционно. Причем большинство работников агентства не находились постоянно в здании физически, работая "удаленно".

Во время судебного заседания

Также военнослужащий обвиняется по ч. 2 статьи 190 Уголовного кодекса, что он во время командировки получал зарплату как военный. Общая сумма выплат составляет 224,2 тыс. грн.

"Я не мог ее не получать", — подчеркнул Виталий Шабунин.

В зале суда

По его словам, в то время он получал минимальные средства, которые получали все военнослужащие, без идущих отдельно боевых выплат.

"Это два обвинения в мою сторону. Ничего не делал в НАПК и получил военную зарплату", — рассказал Виталий Шабунин.

Виталий Шабунин после заседания суда

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что указала в своей декларации судья Константинова и о самых громких скандалах с ее участием.