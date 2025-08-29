"Буян-М" пошел на дно из-за необычного для моря оружия: чем атаковали российский корабль с "Калибрами"

Вражеский корабль должен был отбить атаку, но россияне не воспользовались случаем

Силы обороны Украины вероятно всего впервые поразили военный корабль — российский корвет "Буян-М" с помощью FPV-дронов. Вражеский корабль является носителем крылатых ракет "Калибр" и находился в Азовском море.

Об этом пишет Defense Express. Аналитики пишут, что это произошло на расстоянии более 350 км.

"На такой дальности было обеспечено как управление средствами поражения, так и целеуказание. Для атаки вражеского корабля в первую очередь необходимо знать, где он", — говорится в статье.

Также аналитики предположили, что удар, возможно, был нанесен дронами "Рубака" и/или UJ-26 "Бобер". В результате удара, как заявлено ГУР, выведен из строя РЛС корабля и поражен его борт.

В материале обратили внимание, что эта атака показывает беспомощность российских кораблей. На видео, которое публикует ГУР, достаточно четко видно, что "Буян-М" пытается активно маневрировать, то есть его экипаж знает об угрозе. Но его средства противовоздушной обороны молчат.

Вражеский корабль должен был отразить атаку, в частности, на вооружении есть быстрострельный артиллерийский комплекс АК 630-М2 "Дуэт", но соответствующим вооружением российские солдаты не воспользовались.

FPV-дроны — "летающие глаза" современной войны

FPV-дроны (First Person View) – это беспилотные летательные аппараты, позволяющие оператору видеть то, что "видит" дрон в режиме реального времени через встроенную камеру. Название происходит от английского термина "вид от первого лица", точно описывающего принцип их работы.

Дрон "Рубака"

Обладает значительным радиусом действия – до 500 километров, запускается он с катапульты. Разработала беспилотник украинская оборонная компания, стоимость одного дрона – 550 тыс. грн.

Характеристики и особенности "Рубаки" пока не разглашаются. Однако известно, что беспилотник создан по технологии, которая называется "Летающее крыло", и снабжен двигателем в передней части.

Дрон "Рубака"

Дрон "Бобер"

Именно беспилотники "Бобер" считают дронами, которые периодически атакуют Москву. Этот беспилотник похож на иранские дроны типа Shahed, хотя размах крыльев у украинского дрона немного больше.

"Бобер" описывают как беспилотный самолет типа "утка" с небольшой передней частью основного крыла, что придает ему "очень характерную форму". Такая аэродинамическая схема обеспечивает эффективность изменения высоты полета дрона. Благодаря этому "Бобер" может успешно проходить зоны действия ПВО или изменять цель без потери подъемной силы.

Этот дрон летает медленно, с очевидным акцентом на дальность. "Бобер" способен поражать цели на расстоянии более 1000 километров.

Размах крыла – примерно 2,5 м;

Длина около – 2-2,5 м;

Скорость – 150-200 км/ч;

Вес – около 150 кг;

Боевая часть – около 20 кг;

Приблизительная стоимость – 4 млн грн.

Что предшествовало

28 августа в Азовском море украинские военные поразили малый ракетный корабль России "Буян-М". Бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" повредили корабельную РЛС ударом воздушного дрона, а спецназовцы атаковали борт носителя "Калибров".

