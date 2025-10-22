Эволюция Sea Baby: как дроны СБУ стали самым опасным оружием Черного моря (фото)

От эксперимента к грозному оружию: как украинские морские дроны Sea Baby уничтожают корабли РФ и заставляют врага бежать из Черного моря

От революционной разработки до грозного оружия, которое дало Украине возможность доминировать в море. Морские дроны Sea Baby СБУ стали действительно прорывом — новый тип оружия, который, сохраняя жизнь военных, поражает корабли и другие военные цели врага.

Корреспондент "Телеграфа" вживую увидел эти морские беспилотники в действии. Использует их Украина с 2022 года. Через три года они прошли немалый путь совершенствования. Пока это уже не дрон-камикадзе, а более сложная конструкция.

Sea Baby с боевой нагрузкой до 2 тонн

Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Эволюция Sea Baby: путь к совершенству

Современные морские дроны СБУ уже полноценная многоцелевая платформа. Их задача не просто – дойти и поразить, но и вернуться назад. На Sea Baby размещают не только оружие, способное поразить корабли, но и другие военные цели. В частности, в декабре 2024 года дроны СБУ поразили российские вертолеты и самолеты.

Дрон Sea Baby – многоцелевая платформа с дальностью свыше 1500 км.

От первых прототипов к современным дронам произошла настоящая скоростная эволюция. Прототипы имели дальность до 1000 км и могли нести только 450 кг взрывчатки. Sea Baby первого поколения нес более чем вдвое больше боевой нагрузки – 930 кг, а дальность его действия составляла 1100 км.

Украинские дроны Sea Baby

Оружие, которое боится флот РФ: морской дрон СБУ готовы к новому удару

Современные дроны СБУ еще мощнее и опаснее. Их дальность — более 1500 км, а количество боевой нагрузки может достигать 2000 килограммов. Отметим, что с такой дальностью российские корабли и другая военная техника не скроются почти нигде в Черном море.

Что могут современные морские дроны СБУ

Последняя модификация дрона СБУ Sea Baby не только многократна. Она также имеет более мощный двигатель, современные системы навигации и связи. Важно, что подумали не только о разных типах вооружения, но и о защите.

Чем вооружен Sea Baby

Ракетные системы залпового огня "Град"

ударные FPV-дроны

турели, которые могут работать против вражеских вертолетов и патрульных лодок.

Sea Baby с турелью выходит в море

Sea Baby во всей красе. Именно эти дроны уничтожили корабли русского флота в Черном море.

Сколько кораблей на счету Sea Baby

С момента первого использования в 2022 году морские дроны СБУ имеют на счету по меньшей мере 11 кораблей Черноморского флота России и удар по Крымскому мосту 17 июля 2023 года. Именно благодаря морским дронам Украине удается "держать" Черное море, а российские корабли вынуждены прятаться. Повлияли "Морские малыши" и на разблокировку зернового коридора.

Внутри – современная система навигации и связи, снаружи – грозное оружие

Начали ощущать мощь корабли российского флота благодаря дронам СБУ с мая 2022 года. Первыми были фрегат "Адмирал Макаров", фрегат "Адмирал Эссен", минный тральщик "Иван Голубец", патрульный корабль "Ладный". Эти четыре на счету прототипа дрона.

В 2023 уже Sea Baby открыл счет с ракетоносителя "Самум", затем поражены были одновременно ракетоноситель "Буян" и корабль "Павел Державин". Последний попали дважды. Вместе с ним во время второго визита "добрых дронов" — крупный военный буксир "Профессор Николай Муру". Через несколько дней — разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козицкий". Примечательно, что активность пришлась на сентябрь-октябрь. Летом цель была другой – конструкция Крымского моста.

Также в 2023 году отличился другой морской дрон СБУ — Мамай. Это дрон одноразового действия, на счету которого два корабля вблизи Новороссийска – десантный корабль Оленегорский Горняк и танкер SIG.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и как можно увидеть один из легендарных дронов СБУ в Киеве. Этот Sea Baby уже списан из-за повреждений, но все еще впечатляет.