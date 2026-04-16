И за границу ехать не нужно. Где в Украине можно увидеть редких животных (фото)

Их считают показателем чистоты окружающей среды

В Чернигове заметили немалую группу черепах. В некоторых странах эти животные занесены в Красную книгу, ведь они считаются исчезающим видом.

Как отметили пользователи Facebook, черепах заметили 14 апреля во время солнечной погоды. Они вылезли из воды погреться.

На фото видно, что многие черепахи выбрали дерево у водоема, чтобы насладиться теплом. По словам автора фото, некоторые животные совсем не боялись людей, поэтому не покидали места отдыха. Но были черепахи, которые спрятались.

Черепахи в Чернигове

Для справки

Болотная черепаха (Emus orbicularis) – единственный вид ряда Черепах, живущий на территории Украины. Занесена во второе приложение Бернской конвенции и в Красную книгу Беларуси. В Украине статус вида не вызывает опасений, поэтому черепаха не занесена в соответствующие перечни.

Однако эти животные очень чувствительны к ухудшению среды обитания, поэтому их считают "видом-показателем" качества окружающей среды. Болотная черепаха внесена в приложение II Бернской конвенции, запрещающее владение и продажу. В Украине сохранилась самая большая в Европе популяция болотных черепах.

Болотная черепаха

Длина каркаса черепахи достигает 23 см (обычно 16 — 18 см), ширина до 17 см, высота до 8 см. Он овальной формы, гладкий и не имеет выступов. На челюстях нет зубов, их задачи выполняют острые роговые пластины. Вес взрослой особи до 1,5 кг. На ногах большие когти, между пальцами небольшие перепонки.

Хвост сравнительно длинный, участвует в поворотах под водой. Конечности и хвост покрыты шершавой чешуей, кожа головы и шеи гладкая. Каркас окрашен в темно-оливковый, темно-серый цвет с желтыми чертами и пятнами, встречаются и особи черного цвета (детеныши все черные).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети показали видео, как выглядит детеныш новорожденного хищника.