Платить придется еще больше: какие законы приняла Рада из-за МВФ

Некоторые нововведения депутаты не поддержали

Верховная Рада начинает выполнять налоговые задачи Международного валютного фонда (МВФ). Речь идет о принятии ряда законопроектов, которые коснутся не только ФОПов.

"Телеграф" объясняет, каких изменений следует ожидать украинцам и почему налогов становится больше. Основной причиной в правительстве называют условие для получения финансовой помощи от МВФ и ЕС.

Сейчас государственный бюджет Украины имеет большой дефицит, который следует закрыть, поэтому выполнение требований МВФ стало первоочередной задачей. По словам министра финансов Сергея Марченко, есть угроза, что уже в мае финансирование может остановиться.

Какие изменения ожидают украинцев:

Военный сбор остается надолго. Его действие продлили на три года после завершения войны . Для обычных людей ставка будет составлять 5%, а для ФОПов ввели фиксированные суммы или процент от дохода (например, 1% для 3-й группы).

Налог на OLX, "Глово" и такси. Будет запущена процедура налогообложения цифровых платформ, таких как Bolt, Uklon, Glovo, Booking. То есть зарабатывающие через эти сервисы будут платить 10% налога (5% дохода + 5% военного сбора), а сами платформы станут налоговыми агентами.

Заметим, что продажа собственных вещей на сумму до 2000 евро в год не облагается налогом. Планируется, что эти правила заработают с 1 января 2027 года.

Что не изменили:

Депутаты не поддержали налогообложение международных посылок стоимостью до 150 евро. Даже идею снизить этот порог до 45 евро не рассматривали.

Введение НДС для ФОПов также не приняли. Это решение в ВР назвали слишком рискованным.

Какая ситуация в Раде сейчас

Как пишет "Главком", пообщавшись с нардепами, в настоящее время парламент находится в достаточно напряженном положении. Ведь многие законопроекты относительно налогов и МВФ воспринимаются скептически.

"Евросолидарность" открыто заявила, что именно благодаря ее упорству военный сбор будет идти не в "общий котел" бюджета, а в спецфонды. При этом глава фракции "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности и обороне Давид Архамия провел встречи с разными группами в "Слуге народа", а 6 апреля к "слугам" пришли чиновники. Основная цель работы – чтобы нардепы поддержали законопроекты для МВФ, что они сделали на заседании 8 апреля.

"Здесь скорее даже не Давид всех сплотил, а Марченко всех напугал: если в мае денег не будет, всем "гайки" – и власти, и оппозиции", — говорит собеседник издания.

