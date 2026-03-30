В лесах и парках Украины проснулись опасные жители. Где их уже видели

Простые советы защитят от неприятностей

Змеи проснулись от зимней спячки в Украине. Их видят в разных регионах.

Одна из пользователей соцсети TikTok показала змей, на которых наткнулась в лесу на Полтавщине. Кроме приятных признаков весны — подснежников, девушка увидела там и пресмыкающихся.

Змеи в Тернополе

Также змей увидели в Тернополе в парке Сопильче. Как объяснили специалисты, после зимней спячки змей можно встретить не только в лесах, но и в парках, на обочинах дорог и даже вблизи жилых районов. Пресмыкающиеся ищут тепла и еды.

Змей видят в Днепре

Этот март принес аномальное тепло, змеи уже проснулись и в Днепре. В частности, пресмыкающихся заметили на Набережной на левом берегу. Змеи ищут солнечные места, чтобы погреться и еду, поэтому их можно встретить в парках, на набережных и возле домов.

Что делать, если увидел змею

Обычно змеи не нападают первыми, они стараются избегать контакта с людьми. Однако, почувствовав угрозу, пресмыкающееся может стать агрессивным.

Как уберечься от змей

избегайте высокой травы и захламленных мест,

внимательно смотрите под ноги, особенно в траве и у водоемов,

натолкнувшись на пресмыкающихся, не прикасайтесь их и не пытайтесь прогнать,

увидев змею, не совершайте резких движений, просто медленно отойдите

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие виды ядовитых змей есть в Украине. На территории нашей страны обитают три опасных вида.