В лесах и парках Украины проснулись опасные жители. Где их уже видели
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Простые советы защитят от неприятностей
Змеи проснулись от зимней спячки в Украине. Их видят в разных регионах.
Одна из пользователей соцсети TikTok показала змей, на которых наткнулась в лесу на Полтавщине. Кроме приятных признаков весны — подснежников, девушка увидела там и пресмыкающихся.
Змеи в Тернополе
Также змей увидели в Тернополе в парке Сопильче. Как объяснили специалисты, после зимней спячки змей можно встретить не только в лесах, но и в парках, на обочинах дорог и даже вблизи жилых районов. Пресмыкающиеся ищут тепла и еды.
Змей видят в Днепре
Этот март принес аномальное тепло, змеи уже проснулись и в Днепре. В частности, пресмыкающихся заметили на Набережной на левом берегу. Змеи ищут солнечные места, чтобы погреться и еду, поэтому их можно встретить в парках, на набережных и возле домов.
Что делать, если увидел змею
Обычно змеи не нападают первыми, они стараются избегать контакта с людьми. Однако, почувствовав угрозу, пресмыкающееся может стать агрессивным.
Как уберечься от змей
- избегайте высокой травы и захламленных мест,
- внимательно смотрите под ноги, особенно в траве и у водоемов,
- натолкнувшись на пресмыкающихся, не прикасайтесь их и не пытайтесь прогнать,
- увидев змею, не совершайте резких движений, просто медленно отойдите
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие виды ядовитых змей есть в Украине. На территории нашей страны обитают три опасных вида.