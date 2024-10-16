На Безуглую собираются подать в суд: кто и как отреагировала нардеп

На депутата подают в суд

Депутат Верховной Рады Украины Александр Федиенко подал в суд на свою коллегу по парламенту Марьяну Безуглую. Он обвинил ее в клевете.

Об этом Федиенко написал на своей странице в Facebook. Он заявил, что действия Безуглой несовместимы действиями народного депутата Украины, особенно во время войны с Россией.

"Мне поступило много запросов от различных медиа, а также от коллег по поводу публикации информации Марьяны Безуглой на своей верифицированной странице о причастности меня как народного депутата к коррупционным схемам, и противозаконных лоббистских схем и действий", — пишет Федиенко.

Нардеп назвал слова Безуглой клеветой в свой адрес, а также в адрес своих близких и фракции, членом которой он является ("Слуга народа" — Ред.). Он заявил, что не оставит эту ситуацию без внимания и будет обращаться в суд, а также в регламентный комитет Верховной Рады.

"Я буду первым, кто обращается в суд за защитой своей чести, достоинства и репутации. Я публично заявляю, что данные действия Марьяны Безуглой несовместимы с этикой народного избранника и вынуждены обратиться в регламентный комитет. Действия Марьяны Безуглой во время войны с РФ, подрывают доверие к государственным органам и являются прямым непосредственным вмешательством в деятельность государственного деятеля", — написал Федиенко.

В ответ Марьяна Безуглая написала на своей странице в Facebook следующие слова: "Суд так суд".

Напомним, ранее Марьяна Безуглая раскритиковала законопроект, который освобождает от ответственности за самовольное оставление воинской части в первый раз. По ее словам, автор законопроекта, народный депутат Александр Завитневич, якобы хочет "легализовать дезертирство". Однако депутат Александр Федиенко заявил, что Безуглая якобы сама голосовала за данный проект закона.

Сама же Безуглая заявила, что не голосовала за него.

Как сообщал "Телеграф" ранее, политолог Олег Саакян рассказал, что происходит с Марьяной Безуглой.