В Киев может прийти незначительное похолодание или почти летнее тепло: какое настроение будет у погоды на этой неделе

Температура может достичь как +25 градусов, так и упасть до +16 градусов

В Киеве на этой неделе ожидается преимущественно комфортная весенняя погода. Однако ближе к выходным воздух может немного остыть.

Такой прогноз дала прогностическая модель WeatherNext 2. "Телеграф" подробнее расскажет, какие температурные качели предусматриваются на этой неделе.

Примечание: Этот материал не указывает на точную погоду. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

В понедельник, 4 мая, будет облачно с прояснениями и температурой до +18 °C днем и +10 °C ночью, с ощутимым свежим ветром. Во вторник и среду погода улучшится: 5-6 мая ожидается преимущественно солнечная погода, а температура повысится до +20…+22 °C.

Однако уже с четверга, 7 мая, в столице снизится температура до +19 °C, возможен кратковременный дождь. В пятницу и субботу станет еще прохладнее: около +17…+18 °C, местами облачно и ветрено.

В конце недели, в воскресенье, 10 мая, погода снова улучшится – ожидается до +20 °C и больше солнца.

Какие погодные условия ожидаются в Киеве в течение следующей недели.

Что прогнозируют в Укргидрометцентре

В то же время, по данным Укргидрометцентра, в Киеве с понедельника по четверг, 4–7 мая, удержится почти летнее тепло — воздух будет прогреваться до +22…+25 °C. В пятницу, 8 мая, станет несколько прохладнее — около +18 °C. В субботу температура снова повысится до +20 °C, однако в воскресенье ожидается незначительное снижение до +19 °C. Ночью воздух будет прогреваться от +9 до +14 градусов.

Между тем в Мeteofor прогнозируют, что начало недели в столице, вероятно, будет очень теплым, но в конце этого периода температура может пойти на убыль и зафиксироваться около +16 градусов.

