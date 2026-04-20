Энергетик расстроил прогнозом по отключениям и назвал регионы, которым больше всего грозят блэкауты

Наиболее сложные месяцы в плане обесточивания – зимние, а также июль-август

Из-за повреждений, полученных украинской энергетической системой в результате российских ударов, по меньшей мере несколько ближайших лет в Украине вынуждено будут применяться ограничения электроснабжения. Отключений будет больше в сезонные пики потребления.

О ситуации в энергетике и перспективах "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко: Сколько Украина будет жить с отключениями света: энергетик объяснил, где самая сложная ситуация

Александр Харченко

В каких регионах самая сложная ситуация в энергетике

По словам специалиста, самая сложная ситуация в Киеве, Одессе, Харьковском регионе. Также очень сложно в Сумской и Черниговской областях.

"Все, что близко к ударам. Эти регионы сейчас в худшем положении", — говорит Харченко.

Сколько в Украине будут графики отключений

По прогнозу энергетика, по меньшей мере, несколько ближайших лет графики отключений будут сопровождать жизнь украинцев. И это в лучшем случае. Харченко добавил, что не видит возможности избежать ограничений электоснабжения.

В какие сезоны отключений будет больше всего

"Самый сложный — зимний сезон. И еще июль-август. Это два пика потребления: когда холодно и когда слишком жарко", — объяснил Харченко.

