Россияне получили новые возможности для ударов по городам: теперь "Шахеды" видят работу ПВО

У врага появилась опасная технология для атак по украинскому тылу

Россияне получили новый инструмент для ударов по украинским городам: управляемые "Шахеды" с МЭШ-связью могут передавать данные между собой, обходить часть препятствий и помогать оператору корректировать атаку уже во время полета.

Как говорится в сюжете "Суспільне Дніпро", именно такая технология позволяет врагу видеть работу ПВО, уточнять цели и глубже бить по тыловым городам, в частности по Днепру и Кривому Рогу.

Что нужно знать:

МЕШ-связь позволяет "Шахедам" обмениваться данными и корректировать полет в реальном времени

Технология помогает врагу выявлять позиции ПВО и атаковать цели глубоко в тылу

Использование дронов-ретрансляторов делает аппараты менее уязвимыми к средствам РЭБ

После массированной атаки на Днепр в сети появилось видео, на котором российский дрон буквально сканирует центр города: фиксирует объекты, координаты и, вероятно, наводит другие удары в реальном времени.

Глаза дрона-разведчика с высоты птичьего полета дают объективную картину. Может быть, рядом находится дрон-ретранслятор, который передаст сигнал дальше тоже в режиме реального времени.

"Мы фиксируем пролеты БПЛА с МЭШ-модемами все глубже в наш тыл. Сейчас зона действия управляемых "Шахедов" с севера достигает Киева, с запада — Полтавы, а с юга — Днепра и Кривого Рога", — говорится в сообщении военного эксперта, советника министра обороны Украины Сергея Безкрестного с позывным Flash.

Сергей Бескрестнов

"Как я уже рассказывал, технология МЭШ позволяет формировать цепочку из БПЛА с радиомодемами, по которой в воздухе передается информация. С той стороны по этой технологии против нас работает большая группа пилотов и специалистов Алабуги. Самих пилотов насчитывается около 40 человек. У них уже есть и опыт, и тактика. Одна из моих задач – подумать, как организовать противодействие этой технологии. Мы уже работаем, но пока этого недостаточно", – журналисты цитируют публикацию специалиста, дом которого атаковали российские БПЛА, управляемые именно с помощью технологии МЭШ.

Авиационный эксперт, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский считает ключевым фактором, что дроны становятся управляемыми. Целую группу оператор теперь может вести в реальном времени с территории России.

"Это не изменение тактики, это дополнительные возможности, которые появились у россиян, потому что с появлением МЭШ-связи возможности "Шахедов" существенно увеличились. Здесь можно контролировать процесс выполнения боевой задачи непосредственно оператором, который находится на территории Российской Федерации", — говорит эксперт.

Анатолий Храпчинский

Храпчинский объясняет, что МЭШ-связь находится на любом вражеском борту и может работать как ретранслятор и как конечный получатель информации. То есть это условный Wi-Fi, сеть, которая строится из "Шахедов".

"Безусловно, нужно говорить о том, что для этой сети нужны базовые станции. В этом случае – территория Беларуси, территории временно оккупированной Украины. Посмотрите, что они построили в Донецком аэропорту", – говорит он.

Можно использовать башни мобильной связи, строить отдельные башни, позволяющие формировать базовые станции, через которые входит сигнал в сеть. Она подключается к внешнему пользователю, который может контролировать любой борт, находящийся в воздухе Украины.

"Эта сеть позволяет понимать, например, в каком секторе работает какая система противовоздушной обороны. Потому что летящий сзади дрон может увидеть, как был уничтожен дрон впереди: будь то вертолет, или дрон-перехватчик, или мобильно-огневая группа. И все это влияет на дальнейшее выполнение боевой задачи. То есть это дает оружие разумного нападения", – предупреждает Храпчинский.

Другими словами, МЭШ-модем – это когда беспилотники становятся цепочкой связи друг для друга. Теперь их могут вести в ручном режиме, корректируя полет в реальном времени. Российские дроны стали точнее. Их сложно сбивать РЭБом.

По его словам, такие дроны могут облетать ПВО и работать глубже в тылу, система уже позволяет доставать с юга до Днепра и Кривого Рога. Эффективно бороться с таким разумным оружием может только разумная ПВО.

Ранее Храпчинский заметил, что Россия начала комбинировать ночные атаки по Украине с дневными, и это не просто так. Враг хочет запугать гражданское население и нанести ему большие потери.