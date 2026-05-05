За посты в соцсетях нардепу объявили новое подозрение: что писал

Народному депутату Украины сообщено о подозрении в государственной измене. Дело в том, что он системно использовал собственные информационные площадки для распространения тезисов, выгодных государству-агрессору.

Речь идет о публикациях, сообщениях, аудио- и видеообращении в его личном Telegram-канале, а также в Facebook и Instagram. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

В ходе расследования прокуроры совместно с правоохранительными органами исследовали более 50 его видеообращений и публикаций, размещенных в личном Telegram-канале, социальных сетях и других информационных ресурсах, в том числе российских. Выводы судебных экспертиз подтвердили наличие в исследованных материалах признаков распространения установок, характерных для русской пропаганды.

Действия народного депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В материале Офиса Генпрокурора не называют имени народного депутата. .Однако в СМИ уже раскрыли личность. Речь идет об Александре Дубинском.

