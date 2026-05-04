"Новая почта" оказалась в центре скандала из-за ветерана с инвалидностью: что произошло

Клиент заявляет о моральном давлении и извращении фактов

Ветеран с инвалидностью обвинил "Новую почту" в срыве доставки. Максим Бортник заявил, что компания не выполнила заказ и переложила ответственность на него.

Что нужно знать:

Курьер не прибыл и клиента не предупредили об изменениях

В компании называли разные причины — от логистики до адреса

Клиент ждал около 4 часов и отменил заказ.

Ветеран планирует потребовать компенсацию и обращаться в суд

Как рассказал ветеран, речь шла о 13 коробках, которые должны были забрать курьеры из квартиры в субботу. Однако курьер не прибыл, а клиента никто не предупредил о задержке или смене планов. Более того — при контакте с компанией сначала было озвучено, что "машина не заедет", а потом, что указали забор с адреса, а не с этажа.

Несмотря на неоднократные обращения, проблему не решили, а ответственность переложили на клиента, рассказывает Максим. По его словам, он четыре часа ждал результата и в конце концов был вынужден отменить заказ и самостоятельно отправлять коробки. Позже ему предложили подарок, чтобы уладить ситуацию. Обычно это мерч компании. Заметим, что на снимке экрана отмечается, что компания якобы нашла грузчика.

Скриншот ответа компании, предоставленный Максимом Бортником

"В конце концов я отменил этот заказ, поскольку уже не мог терпеть этот цинизм и издевательства, когда крупная корпорация бросает ветерана с инвалидностью, вынужденного выполнять работу грузчиков, да и целый ряд планов на этот день переезда просто не осуществились. Утверждение компании, что "вы отказались", является искажением фактов, что оказывает дополнительное моральное давление", — говорит ветеран.

Максим Бортник заявил о намерении потребовать компенсации и, в случае отсутствия реакции, обращаться в суд и привлекать медиа и ветеранские сообщества.

Сообщение Максима Бортника на фейсбуке

Справка: Максим Бортник стал в ряды добровольческого батальона "Карпатская Сечь" в июне 2022 года, до этого прошел несколько обучений. Воевал под Изюмом на Харьковщине и в Донецкой области. Получил две контузии, с 2024 не возвращался на фронт, проходил лечение. В настоящее время уволен по состоянию здоровья и имеет третью группу инвалидности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Новая почта" вызвала возмущение украинцев из-за доплаты за доставку в почтомат. Она составляет 10 грн.