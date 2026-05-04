"Новая почта" оказалась в центре скандала из-за ветерана с инвалидностью: что произошло
Клиент заявляет о моральном давлении и извращении фактов
Ветеран с инвалидностью обвинил "Новую почту" в срыве доставки. Максим Бортник заявил, что компания не выполнила заказ и переложила ответственность на него.
Что нужно знать:
- Курьер не прибыл и клиента не предупредили об изменениях
- В компании называли разные причины — от логистики до адреса
- Клиент ждал около 4 часов и отменил заказ.
- Ветеран планирует потребовать компенсацию и обращаться в суд
Как рассказал ветеран, речь шла о 13 коробках, которые должны были забрать курьеры из квартиры в субботу. Однако курьер не прибыл, а клиента никто не предупредил о задержке или смене планов. Более того — при контакте с компанией сначала было озвучено, что "машина не заедет", а потом, что указали забор с адреса, а не с этажа.
Несмотря на неоднократные обращения, проблему не решили, а ответственность переложили на клиента, рассказывает Максим. По его словам, он четыре часа ждал результата и в конце концов был вынужден отменить заказ и самостоятельно отправлять коробки. Позже ему предложили подарок, чтобы уладить ситуацию. Обычно это мерч компании. Заметим, что на снимке экрана отмечается, что компания якобы нашла грузчика.
"В конце концов я отменил этот заказ, поскольку уже не мог терпеть этот цинизм и издевательства, когда крупная корпорация бросает ветерана с инвалидностью, вынужденного выполнять работу грузчиков, да и целый ряд планов на этот день переезда просто не осуществились. Утверждение компании, что "вы отказались", является искажением фактов, что оказывает дополнительное моральное давление", — говорит ветеран.
Максим Бортник заявил о намерении потребовать компенсации и, в случае отсутствия реакции, обращаться в суд и привлекать медиа и ветеранские сообщества.
Справка: Максим Бортник стал в ряды добровольческого батальона "Карпатская Сечь" в июне 2022 года, до этого прошел несколько обучений. Воевал под Изюмом на Харьковщине и в Донецкой области. Получил две контузии, с 2024 не возвращался на фронт, проходил лечение. В настоящее время уволен по состоянию здоровья и имеет третью группу инвалидности.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Новая почта" вызвала возмущение украинцев из-за доплаты за доставку в почтомат. Она составляет 10 грн.