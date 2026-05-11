Скоро начнет называть Зеленского "повелителем": смена риторики Путина насмешила украинцев (видео)

Татьяна Крутякова
Украинский лидер и президент России
Уже появились тематические мемы

Смена риторики российского президента Владимира Путина относительно президента Украины Владимира Зеленского не прошла мимо украинцев, которые уже шутят по этому поводу. Ведь в 2022 году в Кремле власть в Киеве называли "шайкой наркоманов", а сейчас к украинскому лидеру обращают с большим уважением.

Как отмечают пользователи в сети, такими темпами Путин Зеленского будет называть повелителем. Ведь в своих обращениях сейчас он говорит "господин Зеленский".

Кроме того, изменилась в Кремле и риторика на счет самой власти в Украине. Ведь в 2022 ее называли "неонацистами", с которыми невозможно договориться, а сейчас Путин говорит "Господин Зеленский и украинская сторона готовы к встрече".

Украинцы уже шутят из-за такого поворота и создают тематические мемы.

В комментариях пользователи также не прошли мимо изменений риторики Путина и отмечали:

  • Это показывает только одно, что Наш Президент, Владимир Александрович, делает все правильно. У меня все.
  • Видишь, пуня, как все меняется.
  • Вот это поворот.
  • А что случилось?

Ранее "Телеграф" рассказывал, что слухи о встрече Зеленского и Путина взбудоражили сеть. Ведь глава России заявил, что готов встретиться с украинским лидером где угодно, даже в третьей стране, для официального подписания договора об окончании войны. По его словам, все идет к "завершению украинского конфликта" и Зеленский, если хочет ускорить этот процесс, может приехать в Москву.

