"Цирк и клоунада". У Путина огрызнулись после парада в Москве

Не забыли упомянуть и трехсторонние переговоры

Почти сразу после завершения парада в Москве в России был сделан ряд провокативных заявлений. Так, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков назвал действия президента Украины Владимира Зеленского "клоунадой и цирком".

Об этом сообщают росСМИ. Соответствующее заявление Ушаков сделал, отвечая на вопрос, как в России оценивают указ Зеленского о разрешении проводить парад в Москве 9 мая.

"Указ Зеленского, позволяющий провести парад, является "цирком и клоунадой", - сказал помощник Путина.

Он также добавил, что в настоящее время трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США на паузе. Однако сроки их обновления в Кремле не называют.

"Понятно, что каждая сторона должна сделать перед следующим раундом переговоров. Каждая сторона — я имею в виду, прежде всего, украинскую сторону", — сказал Ушаков.

У Путина подчеркнули, что атаковать Киев в ответ не планируют, ведь ударов по Красной площади не было. В то же время о продолжении перемирия тоже не хотят говорить, ведь новых договоренностей не было.

Напомним, что парад в Москве 9 мая длился менее часа. За это время площадью успели промаршировать не только российские солдаты, но и северокорейские. Правда, военной техники так и не было.

