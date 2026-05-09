Среди факторов "безопасности" — тотальная цензура и "добро" от Киева

Парад 9 мая в Москве прошел скучно, но без инцидентов. Искусственный интеллект назвал шесть главных причин, почему главе России Владимиру Путину удалось провести свое "шоу" без проблем.

"Телеграф" спросил об этом три модели ИИ. Свои выводы, почему парад прошел спокойно, дали Gemini, ChatGPT и Claude. О том, что попыток срыва парада не было, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Что ответил Gemini

По оценке нейросети, это явилось следствием сочетания беспрецедентных мер безопасности и договоренностей. Избежать инцидентов помог минималистический формат: парад длился всего 45 минут. В нем участвовала только пехота, а тяжелая техника полностью отсутствовала. Это минимизировало риски технических сбоев или атак на колонны.

Что еще способствовало отсутствию инцидентов:

глушение связи: в центре Москвы полностью заблокировали мобильный интернет и работу GPS, чтобы сделать невозможной координацию диверсий или наведение дронов.

в центре Москвы полностью заблокировали мобильный интернет и работу GPS, чтобы сделать невозможной координацию диверсий или наведение дронов. усиленная охрана: на крышах вокруг Красной площади дежурили снайперские группы и расчеты пулеметчиков, а аэропорты российской столицы приостановили работу

на крышах вокруг Красной площади дежурили снайперские группы и расчеты пулеметчиков, а аэропорты российской столицы приостановили работу согласие Украины: Киев ввел временный режим прекращения огня на время парада

Киев ввел временный режим прекращения огня на время парада контроль эфира: парад транслировали с задержкой, что позволило бы цензуре скрыть какие-либо чрезвычайные события, если бы они произошли

Почему парад в Москве прошел спокойно Анализ Gemini

Какие причины называет ChatGPT

По мнению этого ИИ, обошлось без неприятностей, прежде всего из-за чрезвычайно высокого уровня безопасности. Российские власти стянули в Москву дополнительные системы ПВО и ограничили работу интернета. Также был перекрыт центр российской столицы и усилен контроль над воздушным пространством.

ChatGPT указывает и на политический фактор. Атака во время парада, на котором находились иностранные гости, могла бы вызвать резкую международную реакцию и новый виток эскалации.

Почему парад в Москве прошел без инцидентов. Анализ ChatGPT

Что думает Claude

Эта модель искусственного интеллекта во главу угла причин того, что все прошло спокойно, ставит решение президента Украины Владимира Зеленского дать разрешение на проведение парада в Москве. Глава Украины на период 9-11 мая временно вывел Красную площадь из списка целей для украинских ударов.

Также сыграли роль повышенные меры безопасности. Claude перечислил их: отключение мобильного интернета в Москве, закрытие аэропортов, ограничение доступа к Кремлю, масштабное развертывание силовых структур и системы РЭБ для подавления дронов.

Среди причин и скромный формат парада, который впервые с 2007 года прошел без единой единицы военной техники — лишь пешие колонны и авиационный пролет.

Почему парад в Москве прошел без инцидентов. Анализ Claude

Вывод – 6 главных причин, почему обошлось без инцидентов

Если подытожить все три ответа ИИ, можно выделить шесть причин "тихого парада" в Москве:

Дипломатические договоренности и позиция Украины

Беспрецедентная охрана и РЭБ

Минималистичный и безопасный формат

Физический контроль территории

Информационная цензура

Присутствие иностранных гостей

Блеклый парад в Москве 9 мая 2026 года — каким он был

Парад длился всего 45 минут и был довольно пресным. Из интересного — впервые по Красной площади промаршировали военные КНДР, участвовавшие в войне России против Украины на территории Курской области РФ.

Парадом 9 мая впервые командовал главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев. Принимал его министр обороны России Андрей Белоусов, одетый в гражданскую одежду.

Путин сказал пропагандистскую речь, повторив затасканные формулировки. Его прическа привлекла больше внимания, чем слова — редкие волоски главы Кремля на его лысине раздувал ветерок.

В целом, глава РФ выглядел не очень — плохо уложенные волосы, обвисшее лицо и шея, тяжелая походка. Левой рукой он сильно размахивал, когда только появился на параде, тогда как правая (не со стороны камер) висела почти без движения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время парада заметили странную вещь. Союзники Владимира Путина на торжественном мероприятии сидели с кислыми лицами, однако были и неуместные смешки.