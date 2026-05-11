Скоро почне називати Зеленського "повелителем": зміна риторики Путіна насмішила українців (відео)

Вже з'явились тематичні меми

Зміна риторики російського президента Володимира Путіна щодо президента України Володимира Зеленського не пройшла повз українців, які вже жартують з цього приводу. Адже у 2022 у Кремлі владу в Києві називали "шайкою наркоманів", а зараз до українського лідера звертають з більшою повагою.

Як зазначають користувачі в мережі, такими темпами Путін Зеленського називатиме "повелителем". Адже у своїх зверненнях зараз він каже "пан Зеленський".

Окрім того, змінилась в Кремлі й риторика щодо самої влади в Україні. Адже у 2022 її називали "неонацистами", з якими не можливо домовитись, а зараз Путін каже "Пан Зеленський та українська сторона готові до зустрічі".

Українці вже жартують через такий поворот та створюють тематичні меми.

У коментарях користувачі також не пройшли повз зміни риторики Путіна та зазначали:

Це показує тільки одне, що Наш Президент, Володимир Олександрович — робе все правильно. У мене все.

Бачиш, пуня, як все змінюється.

Оце поворот.

О, а що трапилось?

Раніше "Телеграф" розповідав, що чутки про зустріч Зеленського та Путіна розбурхали мережу. Адже голова Росії заявив, що готовий зустрітися з українським лідером будь-де, навіть у третій країні, для офіційного підписання договору про закінчення війни. За його словами, все йде до "завершення українського конфлікту" і Зеленський, якщо хоче пришвидшити цей процес, може приїхати в Москву.