"Люди отдают дань уважения, существа игнорируют". Украинцы горячо обсуждают новые правила в "АТБ"

В других магазинах такая практика существует давно

Украинцы обсуждают новость, что в "АТБ" планируют приобщиться к ежедневной минуте молчания в 9 утра. Некоторые считают это "перебором", а другие поддерживают такое решение.

Как обычно, в комментарии под эту новость приходят разные люди с разными мнениями. Многие поддерживают такое нововведение. Некоторые комментаторы пишут, что в их городе в супермаркетах "АТБ" и других магазинах давно практикуется остановка процессов во время минуты молчания и это вполне нормально.

Однако есть и немало комментариев, авторы которых усматривают в минуте молчания принуждение или "театральность". Однако другие объясняют им, что это достойный способ выразить уважение и благодарность тем, кто отдал жизнь за возможность украинцев жить на своей земле. Вот некоторые из комментариев:

Вот и правильно, молодцы. Люди отдают дань уважения, существа игнорируют

В Умани так и было

Так это у них уже больше года, каждый день захожу перед работой в "АТБ" и всегда у них минута молчания и потом гимн в 9:00 утра

В моем городе в "Новусе" давно так, не вижу проблемы. 1 минута в память тех, кто дал тебе возможность прожить эту минуту ценой своей жизни. А если у тебя нет уважения к ним, то страдай

Кто-то воспринимает это только как формальность, но в очередях будут стоять парни, которые кровь проливали и теряли побратимов. И они будут смотреть, как на эту минуту будут реагировать другие. И перед ними будет стыдно

Все кто против минуты молчания, война не у вас? У вас никто не воюет, не погиб, и не пропал без вести

Уважать надо погибших, а те, кто ржут или дебилы, или кретины

"АТБ" будет останавливаться на минуту молчания — что известно

"Телеграф" узнал от своих источников, что в рекомендациях по выдаче Приказа по поддержанию национальной самоидентичности предлагается, чтобы работники "АТБ" (в том числе и кассиры) полностью останавливали работу на минуту молчания в 9:00. После этого еще минуту будет звучать гимн Украины, во время чего работники должны стоя чтить страну и ее героев.

5 фактов о минуте молчания в Украине. Инфографика "Телеграф", созданная ИИ

Как рассказывал "Телеграф", общественный транспорт в Киеве делает остановки во время минуты молчания. Она длится 30 секунд.