Способна ли гадюка укусить в воде? Миф или реальная угроза для пловцов

Пресмыкающиеся, которых мы видим во время купания в реках и озерах, обычно не несут угрозы

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Змея очень редко может укусить человека в воде. Там пресмыкающийся занят поиском пищи и охотой.

Об этом "Телеграфу" рассказал герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак. По его словам, обычно в воде змеи не нападают на людей. По крайней мере, он не слышал о таких случаях.

"Технически это возможно, потому что они в воде охотятся, те же водяные ужи там на бычка охотятся, на солнечного окуня, на любую мелкую рыбу. И этот укус (нападение ужа на рыбу, — ред.) происходит в воде. Соответственно, технически укус в воде возможен. Но чтобы кого-то (из людей, – ред.) в воде укусила змея – я о таком не слышал", — говорит герпетолог.

Как отличить ужи от гадюки. Инфографика "Телеграф", созданная ИИ

Часто ли гадюку можно встретить в воде

Стоит отметить, что по словам Марущака, обычно, если вы видите змею в воде, это почти стопроцентно уж, который не наносит человеку вреда. Если же змея у водоема, но на поверхности, чтобы понять, безопасна ли она, нужно обратить внимание на ее окрас. Отличить ужи от гадюки на самом деле можно очень быстро.

"Еще водяной уж имеет характерную оливковую окраску тела и пятна на теле, такой как бы шахматный узор. Поэтому его ошибочно называют, особенно в южных областях, шахматной гадюкой", — отметил герпетолог.

Также специалист рассказал "Телеграфу", почему укус гадюки не всегда ядовит. Эксперт по змеям объяснил, кого "не берет" токсин. Существует такое явление, как "сухой укус".