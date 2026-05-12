Переобулась на отлично: что Мендель говорила о Зеленском и Ермаке раньше

Через несколько лет риторика экс пресс-секретаря президента стала иной

Юлия Мендель, которая в 2019–2021 годах была пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, кардинально изменила риторику относительно украинской власти. В интервью Такеру Карлсону она сделала ряд противоречивых заявлений, контрастирующих с ее оценками в книге 2021 года. Президент не единственный, о ком она отзывается по-другому.

Об интервью

Полуторачасовой разговор Мендель с симпатиком российского президента Владимира Путина Такером Карлсоном сосредоточен на нескольких темах, в частности, он высказывается об употреблении кокаина Зеленским, отношениях с Байденом, супруге президента и т.д. Отдельный блок называется: "Есть ли какой-то способ избавиться от Зеленского?".

В конце она вообще перешла с английского на русский и обратилась к Владимиру Путину. Отметим, Мендель также заявила о готовности отдать Донбасс России на переговорах в Турции в 2022 году, казалось бы, что это шло от самого президента. Заметим, что тогда она уже долгое время не была его пресс-секретарем (занимала эту должность с июня 2019 по июль 2021 года). Офис президента подобные обвинения отверг.

Что Мендель говорит о Зеленском в интервью?

Во время разговора с Такером Карлсоном Мендель не сдерживала эпитетов. "Невероятный актер", оторванный от реальности, "меняет маски", "считает, что каждый человек — одноразовый", "превращается в гризли, что уничтожает людей", она также продвигала нарративы российской пропаганды о наркотиках, причастность к незаконным действиям и т.д.

И еще пять лет назад вместо таких ядовитых изречений, Мендель использовала мед. В книге от 2021 года "Каждый из нас — Президент" она сравнивала Зеленского с "молодым послушником", стоявшим перед "грубым и самоуверенным олигархом Порошенко", описывая избирательные дебаты.

"В общении с парламентом Зеленский сразу показал блестящую черту своего характера: он действительно слушал всех, никогда не слушался совета только одного человека и позволял людям принимать решения", — говорила Мендель. Она подчеркивала его демократичность характера, что он не считается ни с состоянием, ни с гендером, ни с близостью к себе. Актерство и опыт бизнеса показываются как выдающиеся и хорошие черты президента.

От государственника до магических ритуалов: как Мендель прошлась по другому политику

Риторика Мендель менялась не только о Зеленском. Последние ее заявления (в декабре 2025) об Андрее Ермаке, бывшем главе ОП также полны ужасающих деталей. Она описывает его как "самого опасного человека в вертикали власти", который будет делать все, чтобы вернуться. Отметим, что Мендель успела поработать в ОП с Ермаком.

По словам Менделя, Ермак звонил ей с запретом делать то, о чем просил Зеленский. "Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но я каждый день молюсь Богу и благодарю за то, что жива", — говорила она. В январе она рассказала, что Ермак прибегал к магическим ритуалам. "В 2024 году человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду из трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке — уже сами мертвецы", — пишет Мендель.

Но о Ермаке в 2021 году в той же книге она отзывалась совсем в другом ключе. Она описывала его как напористого, обладающего мощной энергетикой, импозантного "государственного деятеля". По словам в книге — Ермак — "единственный в команде, кто действительно работал над тем, чтобы стать опытным дипломатом". "Андрею Ермаку создали слишком серьезный негативный образ, — пишет она и подчеркивает, что он преодолевал множество политических кризисов. — Сложно представить себе человека, более преданного поставленным целям и обладающего оригинальными подходами".

Почему собеседник Мендель стоит особого внимания

Телеведущий Такер Карлсон – давний антагонист Украины. Он даже обвинял наше государство в причастности к покушению на убийство президента США Дональда Трампа. Из его уст звучали фейки об "американских биолабораториях", обвинениях в сторону Украины в подрыве Каховской ГЭС, он отметился симпатией к идеологу "русского мира" Александру Дугину и собственно всей российской верхушке.

