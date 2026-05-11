Украинцев 50+ возвращают на рынок труда: что изменится (инфографика)

Участникам программы обещают обучение, короткие стажировки и подбор вакансий через систему совместимости

Работодателей поощряют привлекать к работе людей старше 50 лет. Для них запускают программу "Опыт имеет значение", чтобы помочь специалистам вернуться на рынок труда.

Что нужно знать:

Основные барьеры – цифровые навыки и возрастные стереотипы

Участников будут обучать современным цифровым инструментам и ИИ

После учебы предусмотрена 10-дневная стажировка

Подать заявку можно онлайн или через центр занятости

Как пояснила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, наша страна уже сейчас ощущает острый дефицит кадров, особенно в строительстве и оборонной промышленности, однако есть барьеры, в частности недостаточные цифровые навыки и возрастные стереотипы.

Исследование "Рынок труда после 50 лет" показало: люди 50+ не выпадают с рынка труда из-за нехватки опыта. Наоборот, работодатели ценят их надежность. В то же время 65% компаний говорят о барьере цифровых навыков, а 60% признают влияние возрастных стереотипов во время найма. Юлия Свириденко, премьер-министр Украины

Программа, реализуемая совместно с Государственным центром занятости, бизнесом и общественными партнерами, будет включать обучение и адаптацию к современному рынку труда, встречи с работодателями, стажировку или трудоустройство.

Как принять участие в программе трудоустройства 50+

По данным Государственной службы занятости, условия оплаты при краткосрочной стажировке определяются отдельно каждым работодателем. Интересно, что будут привлекать ИИ для определения наилучших соответствий.

"Искусственный интеллект понимает контекст опыта и навыков, а не просто ищет совпадения ключевых слов. Для каждого кандидата и вакансии рассчитывается процент совместимости. Система формирует ТОП-20 взаимных соответствий", — говорится на странице проекта. Данные будут проверяться модератором. Именно для этого кандидаты будут заполнять не классическое резюме, а "Матрицу навыков", которая создаст данные для обработки ИИ.

Как принять участие в программе 50+ для специалистов и бизнеса

В программу входит обучение позиционированию опыта специалиста на рынке, овладение современными цифровыми инструментами и ШИ, а также о взаимодействии в командах всех возрастов. Важно, что после обучения человек должен пройти 10-дневную практическую стажировку и после этого получать "да" или "нет" от работодателя. Зарегистрироваться можно онлайн или в центре занятости. По проекту трудоустройство должно наступить в сентябре-октябре.

Этапы реализации проекта

