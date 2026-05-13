Массовое закрытие супермаркетов в Украине: с рынка уходят сразу четыре сети

Супермаркеты сетей группы "Евротек" прекратят работу уже к концу мая, а некоторые уже не работают

Закрываются супермаркеты сетей "Арсен" и магазины "Союз", "Квартал" и "Фреш", работавшие в разных областях Украины. Больше всего это коснется покупателей на западе Украины и, в частности, во Львове. Магазины будут работать до 31 мая.

Что нужно знать

До 31 мая в Украине закроются магазины сети "Арсен"

Сети принадлежат группе компаний "Евротек"

На места магазинов могут зайти "Сильпо" или Novus

Как заявляют в группе компаний "Евротек" — это плановый выход с рынка. География магазинов очень широка.

Сеть "Арсен" основана во Львове в 2022 году и вошла в группу "Евротек" в 2009. Во Львове есть шесть "Арсенов", также по одному супермаркету есть в Ровно и Ивано-Франковске.

Арсен в Ивано-Франковске/ Фото: versii.if.ua

Сеть "Фреш" была основана в 2007 году в Керчи. Затем магазины открывались в Кривом Роге, Херсоне, Евпатории и Ровно. Супермаркеты в Крыму не работают, а до начала полномасштабного вторжения в сети было 9 супермаркетов: в Херсоне, Скадовске, Новой Каховке и Ровно. Большая часть сети не работает.

Сеть "Союз" и "Квартал" перешли в "Евротек" в 2009 году. "Союз" возник в Чернигове в 1996 году, эти супермаркеты были в Славутиче, Прилуках, Киеве, Бердичеве, Житомире, Белой Церкви. "Квартал" основали также в Чернигове, но позже — в 2003. На 2020 год в сети было 23 магазина в четырех городах Украины: Чернигове, Славутиче, Прилуках и Житомире. Обе сети начали закрываться еще в марте – объявили о массовой распродаже. Еще более 15 лет назад, в 2008 году они "тянули" на себя более 70% товарооборота в розничной торговле Чернигова.

На места магазинов должны зайти другие операторы рынка. Предполагают, что это может быть сеть "Сильпо" или Novus. Ассоциация ритейлеров Украины назвала эти две сети в десятке развивавшихся наиболее активно в 2025 году. В целом перечень такой:

"Сим23"/"Сими"

"АТБ"

"Thrash!"

"Novus"

"Фора"

"Файно Маркет"

"Коло"

"Torba"

"Сильпо".

Рейтинг продуктовых магазинов за количество открытых точек/ Источник: RAU

Крупнейшие игроки рынка по количеству работающих магазинов — "АТБ", "Сим23"/"Сими", "Фора". "Сильпо", принадлежащее той же компании, что и "Фора" в тройку лидеров не вошел, а занял четвертое место.

