Приятная зарплата и жилье: пенсионерам предлагают работу в Киевской области
Работникам предоставляют общежитие
В Киевской области есть привлекательная вакансия для пенсионеров и не только. Работа — по вахтовому методу, а работников ищут в Житомире.
Соответствующее объявление появилось на популярном сайте поиска вакансий. Зарплата может приятно удивить.
Агробизнес, расположенный на трассе Киев — Житомир, ищет работников для сбора и расфасовки грибов. Речь идет о шампиньонах.
Работодатель готов взять на полную занятость студента, человека с инвалидностью или пенсионера.
Претендентам предлагается официальное трудоустройство и проживание в новом общежитии с кухней, душевыми, посудой и постельным бельем.
Работать придется по вахтовому режиму: 4 рабочих недели, после чего 2 недели выделяется на отдых.
Что касается заработной платы, то работодатель обещает бонусную систему мотивации. В объявлении отмечается, что заработок зависит от выработки и составляет от 22 до 37 тысяч гривен.
