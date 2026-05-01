Приятная зарплата и жилье: пенсионерам предлагают работу в Киевской области

Работникам предоставляют общежитие

В Киевской области есть привлекательная вакансия для пенсионеров и не только. Работа — по вахтовому методу, а работников ищут в Житомире.

Соответствующее объявление появилось на популярном сайте поиска вакансий. Зарплата может приятно удивить.

Агробизнес, расположенный на трассе Киев — Житомир, ищет работников для сбора и расфасовки грибов. Речь идет о шампиньонах.

Работодатель готов взять на полную занятость студента, человека с инвалидностью или пенсионера.

Претендентам предлагается официальное трудоустройство и проживание в новом общежитии с кухней, душевыми, посудой и постельным бельем.

Работать придется по вахтовому режиму: 4 рабочих недели, после чего 2 недели выделяется на отдых.

Что касается заработной платы, то работодатель обещает бонусную систему мотивации. В объявлении отмечается, что заработок зависит от выработки и составляет от 22 до 37 тысяч гривен.

