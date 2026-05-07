Диких животных увидели среди трассы в Киеве. Почему они вышли из леса (видео)

В Киеве на трассе увидели диких животных. Несколько лосей перебегали дорогу прямо во время интенсивного движения транспорта.

Об этом сообщают местные каналы. Водителей призывают быть осторожными и внимательными.

Известно, что несколько лосей заметили на Литовском проспекте, недалеко от площади Шевченко. Предварительно, с животными все хорошо. Как видно на видео, они неожиданно выбежали на трассу, но водители успели отреагировать.

Интересно, что диких животных увидели на трассе примерно в 6 км от леса. Почему они так далеко были от привычного ареала обитания, неизвестно. Однако более вероятной причиной стала миграция или поиск соли. Ведь обычно брачный период у лосей приходится на осень, в это время они не осторожны и могут быть даже агрессивны.

Весной, когда появляется новое потомство, животные могут мигрировать для поиска лучшего места с большим запасом пищи. Кроме того, часто трассы проходят через лесные полосы, поэтому животные постепенно привыкают к машинам и их шуму. В результате не боятся выбегать на дорогу даже днем, когда достаточно оживленное движение.

Впрочем, лоси достаточно опасны для авто, особенно ночью. Ведь свет фар ослепляет их, заставляя замирать на месте или хаотично двигаться. Так, они становятся причиной аварийных ситуаций.

Для справки

Лось — это крупнейшие современные млекопитающие из семейства оленьих, травоядные копытные, весящие до 600-800 кг и высотой в холке до 2,3 м. Они имеют массивное туловище, высокие ноги, короткую шею и характерные рога у самцов. Лось обычный занесен в Красную книгу Украины.

