Остановили посреди улицы из-за собаки и выписали постановление: какой штраф ждет владельцев животных

Размеры штрафов поражают

Владельцев собак в Украине будут штрафовать за отсутствие регистрации домашних питомцев. Это правило становится частью масштабной кампании по цифровизации и усилению ответственности за животных. Первые случаи активных проверок и санкций уже фиксируют во Львове.

"Телеграф" расскажет подробнее, какой штраф придется заплатить. А также как зарегистрировать собаку.

Что произошло

Как сообщает издание sud.ua, во Львове на одну из владелиц собаки было составлено административное постановление непосредственно во время прогулки. Причиной стало то, что у животного не было муниципального жетона, который выдается после официальной регистрации в ЛКП "Лев".

Размеры штрафов (согласно ст. 154 КУоАП):

Отсутствие регистрации животного трактуется как нарушение правил содержания собак:

Первое нарушение: штраф от 170 до 340 грн (или предупреждение).

штраф от (или предупреждение). Повторное нарушение (в течение года): штраф от 340 до 510 грн .

(в течение года): штраф от . Если собака нанесла вред (например, покусала кого-то или повредила имущество) и при этом она не зарегистрирована: штраф растет до 1700–3400 грн с возможной конфискацией животного.

Штрафы за отсутствие жетона у собак. Фото — ШИ

Почему чиповки недостаточно

Важный нюанс, о котором предупреждают львовские коммунальщики: наличие только микрочипа не освобождает от ответственности. Муниципальный жетон является обязательным физическим подтверждением того, что собака внесена в городскую базу данных. Это позволяет патрульным мгновенно идентифицировать владельца, не отвозя животное к ветеринару для сканирования чипа.

Как зарегистрировать собаку в 2026 году

Процедура стала максимально доступной и состоит из нескольких шагов. Детальнее об этом по ссылке.

Обращение в ЦНАП или ветеринарную клинику: Нужно иметь паспорт владельца и ветеринарный паспорт животного. Если животное еще не имеет микрочипа, его введут на месте. Получение документов: Владельцу выдают свидетельство о регистрации (данные также появляются в приложении "Действие" ) и физический номерной жетон, который должен быть на ошейнике.

Регистрация платная (стоимость услуги вместе с жетоном составляет около 210 грн ), но она разовая и действует на всю жизнь животного. Власти подчеркивают: цель таких мер — не наполнение бюджета штрафами, а создание безопасной городской среды и контроль за вакцинацией от бешенства.

Как зарегистрировать собаку | Фото — ШИ

Ранее "Телеграф" писал, какой штраф за незаконную вырубку деревьев.