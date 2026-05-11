Остановили посреди улицы из-за собаки и выписали постановление: какой штраф ждет владельцев животных
Размеры штрафов поражают
Владельцев собак в Украине будут штрафовать за отсутствие регистрации домашних питомцев. Это правило становится частью масштабной кампании по цифровизации и усилению ответственности за животных. Первые случаи активных проверок и санкций уже фиксируют во Львове.
"Телеграф" расскажет подробнее, какой штраф придется заплатить. А также как зарегистрировать собаку.
Что произошло
Как сообщает издание sud.ua, во Львове на одну из владелиц собаки было составлено административное постановление непосредственно во время прогулки. Причиной стало то, что у животного не было муниципального жетона, который выдается после официальной регистрации в ЛКП "Лев".
Размеры штрафов (согласно ст. 154 КУоАП):
Отсутствие регистрации животного трактуется как нарушение правил содержания собак:
- Первое нарушение: штраф от 170 до 340 грн (или предупреждение).
- Повторное нарушение (в течение года): штраф от 340 до 510 грн.
- Если собака нанесла вред (например, покусала кого-то или повредила имущество) и при этом она не зарегистрирована: штраф растет до 1700–3400 грн с возможной конфискацией животного.
Почему чиповки недостаточно
Важный нюанс, о котором предупреждают львовские коммунальщики: наличие только микрочипа не освобождает от ответственности. Муниципальный жетон является обязательным физическим подтверждением того, что собака внесена в городскую базу данных. Это позволяет патрульным мгновенно идентифицировать владельца, не отвозя животное к ветеринару для сканирования чипа.
Как зарегистрировать собаку в 2026 году
Процедура стала максимально доступной и состоит из нескольких шагов. Детальнее об этом по ссылке.
- Обращение в ЦНАП или ветеринарную клинику: Нужно иметь паспорт владельца и ветеринарный паспорт животного.
- Если животное еще не имеет микрочипа, его введут на месте.
- Получение документов: Владельцу выдают свидетельство о регистрации (данные также появляются в приложении "Действие" ) и физический номерной жетон, который должен быть на ошейнике.
Регистрация платная (стоимость услуги вместе с жетоном составляет около 210 грн ), но она разовая и действует на всю жизнь животного. Власти подчеркивают: цель таких мер — не наполнение бюджета штрафами, а создание безопасной городской среды и контроль за вакцинацией от бешенства.
