Готовьте зонтики и не прячьте куртки: когда в Днепре может быть пик похолодания в мае

Весна в Днепре не спешит радовать теплом. Несмотря на календарный май, настоящая летняя жара пока остается только в планах, а на смену солнечным дням снова придут холодные атмосферные фронты.

Такие данные приводит прогностическая модель Google DeepMind WeatherNext 2. Телеграф расскажет детали.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

По данным метеорологов, вторая декада мая начнется с умеренного похолодания. Уже с 11 мая столбики термометров днем опустятся до отметки +16…+17°C. Небо затянет облаками, а горожанам следует готовиться к дождям. Однако настоящее испытание ждет жителей Днепра в середине недели.

Погода в Днепре. Прогноз Google DeepMind WeatherNext 2.

Когда будет холоднее всего

Пик похолодания придется на 14-15 мая. В эти дни синоптики прогнозируют дневную температуру в пределах +17…+19°C, ночные показатели лишь +6…+9°C. Возможны грозы и порывистый ветер, что лишь усилит чувство прохлады.

Третья волна "свежести" ожидается в период с 18 по 20 мая, когда дневная температура будет колебаться вокруг +18…+20°C при облачной погоде.

Когда в Днепр наконец-то придет стабильное лето

Для тех, кто уже мечтает о шортах и футболках, есть хорошие новости, но придется подождать. Согласно прогнозу, стабильное летнее тепло вернется в регион только после 21 мая. В конце месяца ситуация изменится к лучшему. Днем воздух прогреется до комфортных +22…+25°C. Ночи станут значительно теплее — до +12…+15°C.

Какой прогноз дает Укргидрометцентр

В то же время, данные Укргидрометцентра несколько отличаются от прогнозов искусственного интеллекта, обещая жителям Днепра более оптимистичные показатели. В частности, уже в понедельник 18 мая и вторник 19 мая синоптики прогнозируют настоящую летнюю жару до +28°C, тогда как DeepMind ожидал в этот период только +20°C. Ночные температуры по официальным данным также будут значительно выше и не опускаться ниже +11…+17°C в течение всей второй декады месяца. Что касается осадков, то Укргидрометцентр подтверждает дождливую погоду 13 и 14 мая, однако обещает множество солнечных прояснений в последующие дни.

