Весна на паузе: сколько в Киеве продлится похолодание с дождями и когда ждать "лета"

Самый сложный период приходится на середину этой недели

Киев снова накрыла волна весеннего похолодания. На этот раз она будет недолго и тепло вернется уже через несколько дней.

Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

Так, согласно данным сервиса, текущая волна похолодания в столице Украины продлится еще несколько дней, после чего город накроет новая теплая волна. Самый сложный период приходится на середину этой недели (столбики термометров могут опуститься вплоть до +9+16 градусов), но уже к следующему понедельнику солнце вернет в столицу почти летние температуры (до +25 градусов). Похолодание будет сопровождаться осадками в виде дождей.

Погода в Киеве

О похолодании также сообщает и сайт "Укргидрометцентра". Согласно его прогнозу, к 13-14 мая в Киеве может похолодать до +13 градусов, но уже к 17 числу температурные показатели вернутся к отметкам выше 20 градусов. Возможны частые осадки.

Погода в Киеве

Возвращение до +20 градусов к 18 мая также прогнозируют и специалисты сервиса Meteofor.

Погода в Киеве

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в начале мая во Львове зафиксировали аномально высокие показатели температуры. Показатели подскочили до около +40 градусов.