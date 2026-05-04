Не только дроны: чем Украина может ударить по параду в Москве 9 мая (инфографика)

Украина имеет дроны с дальностью до 2000 км и даже больше

На парад 9 мая в Москве могут прилететь украинские дроны и ракеты. "Телеграф" разобрался, какие именно.

Что нужно знать:

Зеленский заявил о возможности появления украинских дронов над Москвой

Дальность части украинских БПЛА превышает 1000 км

У Украины уже есть ракеты, способные преодолевать такое расстояние

Часть дронов уже долетала в Москву.

О шансе, что украинские дроны смогут увидеть россияне, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Владимир Зеленский, президент Украины

Заметим, у Украины немало интересных разработок. Дальнобойность украинских дронов уже давно преодолела отметку в 1700 км, в частности, посетив Урал. В то же время, есть и неназванный дрон, который вроде бы не поступил в массовое производство, однако проходит испытание. Ориентировочно – его дальность 3000 км. Есть и ракетные разработки.

Чем Украина может добраться до Москвы

Дроны с дальностью около 1000 км или более

Украина имеет линейку беспилотников, опробованных в реальных задачах, способных действовать на глубоком расстоянии. В частности это дроны "Січень" (до 1400 км), "Лютий" (до 2000 км), Fire Point (FP-1) (до 1600 км), UJ-22 Airborne (до 1600 км), "Ниндзя" (до 1500 км, одна о его недавнем применении данных нет).

Также имеется много дронов, имеющих расстояние удара 800-1000 км, например, "Бобер" (UJ-26). Часть из них уже долетала в российскую столицу.

Дроны с дальностью до 800 км

Еще одна группа дронов, которые могут действовать на значительной части европейской территории России, включая Москву, дроны дальностью до 800 км. Среди них:

Украинские дальнобойные ракеты

Достать в Москву могут и дальнобойные ракеты. К примеру, украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго" имеет заявленную дальность полета до 3000 км. Среди ее особенностей – полет на сверхнизких высотах. Потенциально получить может и FP-9 — модификация баллистической ракеты FP-7, которая как раз в 2026 году должна была проходить кодификацию. Ожидаемая дальность – около 800 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне 9 мая неизвестный дрон уже тревожил покой москвичей. Президент РФ Владимир Путин уже обсуждал перемирие на этот день, но не с Украиной.