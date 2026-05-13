Аэропорт – чемпион потерянных вещей: что там оставляют "на память"

Там обычно забывают электронику или одежду

Аэропорты остаются одним из главных мест, где пассажиры чаще всего забывают свои вещи. Причина проста – спешка, очереди и стресс во время регистрации и контроля безопасности.

По данным международных отчетов и служб поиска утраченного багажа, ежегодно в аэропортах мира теряются миллионы предметов, как написали в "Islands". В топе – смартфоны, наушники, зарядные устройства, одежда, куртки, а также рюкзаки и чемоданы. Часто пассажиры забывают вещи в зонах ожидания, на контроле безопасности или просто на сиденьях в терминалах.

В частности, в отчетах сервиса Unclaimed Baggage отмечается, что среди наиболее распространенных находок – электроника (телефоны, планшеты, наушники), книги и одежда. Подобную статистику подтверждают и крупные аэропорты США, где электронные устройства и багаж стабильно входят в список наиболее утерянных вещей.

Эксперты объясняют: главная причина потерь – перегрузка внимания во время путешествия. Человек одновременно проходит проверки, проверяет документы и готовится к посадке, поэтому легко забыть вещи даже на видном месте.

Что делают с этими вещами

В большинстве случаев потерянные предметы попадают в бюро находок аэропорта или службы безопасности. Если вещь не удается найти сразу, пассажир может подать заявку онлайн или обратиться в соответствующий отдел. Однако со временем часть вещей так и остается невостребованной.

