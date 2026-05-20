Не гнилые овощи и не тухлое мясо: что могут начать бесплатно раздавать украинцам в "АТБ"

4 категории товаров могут оказаться у украинцев

В Украине активно готовится к запуску система "фудбенкинга" (food banking) — масштабная инициатива по бесплатной передаче продуктов с коротким сроком годности людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Согласно новым европейским нормам, внедряемым Украиной, крупные торговые сети с площадью магазинов более 400 квадратных метров будут обязаны не утилизировать такие товары, а отдавать их на благотворительность.

Главным флагманом этой программы в масштабах всей страны может стать национальная сеть "АТБ", насчитывающая более 1200 дискаунтеров по всей Украине. "Телеграф" попросил Gemini проанализировать работу этой модели в Украине.

Что именно "АТБ" может отдавать бесплатно

Многие покупатели ошибочно полагают, что на благотворительность пойдет испорченная еда. Это категорически неверно. Речь идет о товарах, которые абсолютно безопасны для потребления, но потеряли товарный вид или у них заканчивается срок годности.

Бакалея с поврежденной упаковкой: Пачка гречки, риса или сахара собственных марок "Своя Линия" или "Умный выбор", случайно надорвавшаяся при выкладке товара, или помятые консервные банки. Продать их покупателям в зале по закону нельзя, а продукт снутри остается полностью обычным и высококачественным.

Бесплатные продукты. Фото ШИ

Овощи и фрукты: "Некрасивые" яблоки, которые не хотят покупать из-за визуальных дефектов, немного привяла зелень или морковь и свекла с трещинами. На их вкусовые и питательные свойства это не влияет.

Как это будет работать и кто сможет получить помощь

Вероятнее, сеть "АТБ" не будет раздавать продукты напрямую "с черного входа" магазинов, чтобы избежать давки и хаоса. Схема работы будет строго регламентирована:

Собирание и сортировка: Сотрудники супермаркета ежедневно формируют списки товаров, которые выводятся из коммерческого обращения, но пригодны для потребления.

