Не "Тёмкайте": как красиво и правильно обращаться к Артему на украинском
В украинском есть множество разнообразных вариантов
Имя Артем достаточно распространено в Украине. Однако многие из тех, кто переходит в повседневной жизни на родной язык, поначалу могут не знать, как красиво и правильно называть своих друзей по имени.
"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Артему на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:
- Артэмко;
- Артэмчик;
- Артюша;
- Артюха;
- Тэмка;
- Тэма;
- Тэмочка;
- Тэмушка;
- Артэмочка;
- Тэмич.
Что означает имя Артем
Имя произошло от древнегреческого имени Артемиос (᾿Αρτεˊμιος), которое, в свою очередь, напрямую связано с именем богини охоты, плодородия и покровительницы всего живого — Артемиды.
Главные трактовки значения:
- "Посвященный Артемиде" или "принадлежащий Артемиде".
- В более широком переносному смысле — "невредимый", "безупречного здоровья" или "здоровый" (от греческого слова artemes).
Мужчины с именем Артем обычно выделяются внутренним спокойствием, самостоятельностью и практичным складом ума.
