Не "Тёмкайте": как красиво и правильно обращаться к Артему на украинском

В украинском есть множество разнообразных вариантов

Имя Артем достаточно распространено в Украине. Однако многие из тех, кто переходит в повседневной жизни на родной язык, поначалу могут не знать, как красиво и правильно называть своих друзей по имени.

"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Артему на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:

Артэмко;

Артэмчик;

Артюша;

Артюха;

Тэмка;

Тэма;

Тэмочка;

Тэмушка;

Артэмочка;

Тэмич.

Что означает имя Артем

Имя произошло от древнегреческого имени Артемиос (᾿Αρτεˊμιος), которое, в свою очередь, напрямую связано с именем богини охоты, плодородия и покровительницы всего живого — Артемиды.

Главные трактовки значения:

"Посвященный Артемиде" или "принадлежащий Артемиде".

или "принадлежащий Артемиде". В более широком переносному смысле — "невредимый", "безупречного здоровья" или "здоровый" (от греческого слова artemes).

Мужчины с именем Артем обычно выделяются внутренним спокойствием, самостоятельностью и практичным складом ума.

