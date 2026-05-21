Не "Тёмкайте": как красиво и правильно обращаться к Артему на украинском

Денис Подставной
Мужчина в Украине. Фото Сгенерировано Gemini

В украинском есть множество разнообразных вариантов

Имя Артем достаточно распространено в Украине. Однако многие из тех, кто переходит в повседневной жизни на родной язык, поначалу могут не знать, как красиво и правильно называть своих друзей по имени.

"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Артему на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:

  • Артэмко;
  • Артэмчик;
  • Артюша;
  • Артюха;
  • Тэмка;
  • Тэма;
  • Тэмочка;
  • Тэмушка;
  • Артэмочка;
  • Тэмич.

Что означает имя Артем

Имя произошло от древнегреческого имени Артемиос (᾿Αρτεˊμιος), которое, в свою очередь, напрямую связано с именем богини охоты, плодородия и покровительницы всего живого — Артемиды.

Главные трактовки значения:

  • "Посвященный Артемиде" или "принадлежащий Артемиде".
  • В более широком переносному смысле — "невредимый", "безупречного здоровья" или "здоровый" (от греческого слова artemes).

Мужчины с именем Артем обычно выделяются внутренним спокойствием, самостоятельностью и практичным складом ума.

