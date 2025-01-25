От "Квартала" до Офиса президента: путь Владимира Зеленского от комика до политика

25 января Зеленскому исполнилось 47 лет, 5 из которых он на главной должности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский свою карьеру начал не как политик. Свою популярность он приобрел как комик и основатель студии "Квартал 95". Эта команда в своих выступлениях шутила на острые темы и высмеивала политические реалии в Украине, а Владимир Александрович был главным актером.

На пике своей популярности Зеленский решил полностью изменить свою жизнь – блестящую карьеру юмориста он поставил на паузу и стал баллотироваться в президенты. "Телеграф" вспомнит путь нынешнего главы нашего государства по случаю Дня его рождения сегодня, 25 января.

Путь Зеленского от комика до президента

После завершения выступлений в КВН, Зеленский вместе с коллегами основал студию "Квартал 95", которая впоследствии стала одним из самых успешных юмористических проектов в Украине. Впоследствии участники выступали с концертами и стали мега популярными.

В выступлениях комики высмеивали украинскую политику и отдельных деятелей и поднимали темы, которые часто избегали другие юмористы. Острый юмор, харизма и артистизм были присущи Владимиру Зеленскому и он стал лицом "Квартала".

В 2012 году, когда "Студия Квартал 95" начала сотрудничать с "1+1", на телеканале начали появляться и другие проекты — "Лига смеха", "Угадай ящик", "Вечерний квартал", "Игры приколов", "Женский квартал". Владимир Зеленский был главным во всех этих шоу, а Елена Зеленская, его жена, оставалась вне камер. Она была сценаристкой "Квартала" с момента его основания.

В 2019 году в эфире телеканала "1+1" тогда еще руководитель "Студии Квартал 95" заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. После этого началась предвыборная кампания. Тогда команда Зеленского выпускала креативные видео, отличавшиеся среди роликов других кандидатов.

Одним из самых громких событий выборов президенты стали дебаты и видео, записанное Зеленским, в котором призвал Петра Порошенко.

"Вы должны публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины", — сказал в ролике Зеленский.

Дебаты прошли 19 апреля на НСК "Олимпийский". На событии присутствовало 22 тысячи украинцев. На стадионе было две сцены для каждого из кандидатов. Однако Петр Порошенко пришел на сцену к Зеленскому после того, как прозвучал гимн Украины.

Через месяц, 20 мая 2019 года, состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Тогда вновь избранный президент Украины объявил о том, что распускает Верховную Раду и предложил уйти в отставку Кабинету Министров.

Тем временем в Украину вернулись олигарх Игорь Коломойский и Андрей Портнов — приспешник Януковича. Тогда, в 2019 году, рейтинг Владимира Зеленского снизился до 52%. Однако, по данным КМИС, в сентябре-октябре 2024 года 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому.

За время пребывания на посту президента внешний вид Зеленского претерпел заметные изменения. Если раньше он часто появлялся на публике в элегантных костюмах и гладко выбритом лицом, то с началом полномасштабной войны его стиль стал более милитаризованным. Вместо деловых костюмов он выбирает одежду оливкового цвета в военном стиле, а на лице появилась щетина или даже борода.

Владимир Зеленский в 2019 году

Владимир Зеленский в 2024 году

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о детях Владимира Зеленского. Глава государства подчеркивал, что если бы его дети уехали за границу, это было бы несправедливо.