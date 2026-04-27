"Замануха закончилась". Украинцев возмутила доплата в "Новой почте"

Клиенты не понимают, почему за самостоятельное забирание посылки нужно платить больше

"Новая почта" берет доплату за доставку посылки в почтомат, что возмущает украинцев. Доплату ввели еще в декабре, но с увеличением количества почтоматов с этим сталкиваются все больше украинцев.

Что получение отправки в почтомате стоит на 10 гривен дороже, чем в отделении, написал один из пользователей соцсети Threads. Он удивляется, потому что по логике пользование почтоматом наоборот должно быть дешевле, ведь с операторов на отделениях снимается часть обязанностей.

Когда ввели доплату за доставку в почтомат

Следует отметить, что доплата за доставку в почтомат +10 грн за каждое место действует еще с декабря. Однако "Новая почта" активно расширяет сеть почтоматов, клиенты пользуются ими все активнее.

Тарифы НП за доставку в почтомат

Поэтому все больше украинцев сталкиваются с этой непонятной для себя доплатой. Когда почтоматы только начали появляться, доставка в них, наоборот, была дешевле.

С начала года НП установила почти 3 тысячи новых почтоматов

За первые три месяца 2026 года "Новая почта" установила 2680 новых почтоматов. Как отметили в НП, сеть автоматизированных точек выдачи быстро растет и сейчас насчитывает 36 755 почтоматов по Украине. До конца 2026 года "Новая почта" планирует увеличить сеть на 6 тысяч единиц.

Как украинцы реагируют на то, что за почтомат нужно платить больше

Некоторые комментаторы возмущаются такой системой. Ожидают, что НП и дальше будет увеличивать доплату за пользование почтоматом. В то же время некоторым это кажется разумным, ведь курьер тратит на доставку в почтомат дополнительное горючее. Вот некоторые из комментариев:

Скоро тех 10 гривен станет 30, потом 60. Тарифы очень быстро растут, почему-то

Раньше была скидка на почтоматы, а теперь надбавка, вот такая доставка будущего

Раньше на почтомат, наоборот, дешевле было

Так специально людей "приучали" к такому сервису

Раньше в почтомат доплаты не было

Это такая замануха, которая закончилась. В начале наоборот делали отправки дешевле из/в почтомат. Почтоматов наставили. Курьерам ездить до них дорого. Подняли цены. Шара закончилась. Возвращаемся в отделения

Вы сняли работу с отделения, но добавили работы курьеру, который потратит дополнительное топливо. Так что вполне логично

Давайте честно, вы заказываете на почтомат не для того, чтобы экономить НП деньги, а потому что это удобно вам. 10 грн это небольшая доплата за удобство

Недавно "Новая почта" подняла тарифы

Как выросли тарифы НП с 13 апреля 2026 года

