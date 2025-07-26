"Неужели Буданов такое читает?" Журналистку удивила новая книга главы АРМА

На печать книги ушло не менее полмиллиона гривен

Глава Агентства розыска и менеджмента активами (АРМА) Елена Дума написала книгу "Армагеддон для коррупционеров". При этом на презентацию пришел даже глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Краткую рецензию дала журналистка Любовь Величко. Она отметила, что чтение книги Думы заняло ровно день, поскольку половину места там занимают фотографии начальницы АРМА.

Величко отметила, что на презентации многие были удивлены тем, что чиновница читала речь о своей работе в Агентстве с листа бумаги. К содержанию книги у журналистки тоже возникли вопросы.

"По сути, это фотоальбом. Здесь нет ни аналитики, ни статистики, ни описания планов развития АРМА. Это просто рассказ от первого лица, как она стала главой и чем занимается. С примесями новостных рерайтов с сайта АРМА о публичных событиях, где она принимала участие. Правда, местами ни к следу, ни к городу появляются лирические отступления о высоких материях", — написала Величко.

В то же время она отметила, что на бумагу явно не скупились — она качественная и глянцевая, а на каждой странице есть фото.

"Неужели Буданов такое читает?", — поинтересовалась журналистка.

Книга Думы Книга Думы Книга Думы Книга Думы Книга Думы

Как известно Дума стала начальницей АРМА летом 2023 года и уже тогда к ней возникло много вопросов. Например, ее обвиняли в участии в кампании по дискредитации тогда еще кандидата в президенты США Джо Байдена в 2019 году вместе с подсанкционным украинским политиком Андреем Деркачом.