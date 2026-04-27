Тетрадь смерти по-украински: красный блокнот Буданова стал темой дня в Украине (фото)

Фото из кабинета главы ОП быстро стало вирусным и породило десятки версий

У экс-главы ГУР и действующего глава Офиса президента Кирилла Буданова на столе есть ярко-красный блокнот с интересной надписью "Список п*дарасов-2026".

Журналисты "Бабеля" выделили его как бросающийся в глаза в кабинете председателя ОП. Заметим, сувенирные блокноты с такой надписью можно приобрести в сети. Цена формата А5 около 350–380 грн. Однако на столе Буданова он вызвал немалый ажиотаж.

На столе Буданова в целом немало блокнотов, бумаг, книг/ Перевернутый фрагмент изображения

Украинцы уже предполагают, кого именно экс-глава ГУР мог записать в этот блокнот. Кроме российского президента, в перечне фигурируют персоны по громким делам НАБУ и САП, в том числе Тимур Миндич и не только. В то же время, среди вариантов есть и Верховная Рада. Однако отмечают — для такого списка блокнот тонкий.

Не забыли вспомнить и мангу "Тетрадь смерти" (Death Note) — по сюжету, любой человек, чье имя будет записано в этой тетради, умрет. Интересно, что фото понемногу становится мемным, в частности им иллюстрируют фразу "когда говорят, что я не злопамятен".

Предположили также, как выглядит стол Буданова в конце года. Блокнотов стало больше.

Есть и версия, почему блокнот красного цвета. "Он вносит их в Красную книгу?" — спрашивают пользователи.

Ранее на столе, еще при работе в ГУР, у Буданова замечали книгу Рене Генона "Кризис современного мира", а в кабинете в целом часто фигурируют карты России. В частности, во время интервью там замечали карту Москвы, а до этого карт-схему раздела России. Позже ему даже дарили торт в виде той же карты.

"Телеграф" рассказывал, что фото Кирилла Буданова и принца Гарри стало вирусным в соцсети "Тредс". Они пересеклись на полях Киевского форума безопасности.