Усик - Верховен: где и когда смотреть бой в Польше

MEGOGO покажет поединок в Польше

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) состоится большой вечер профессионального бокса Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО). В Польше поединок можно посмотреть в прямом эфире с украиноязычным комментарием.

В Польше шоу бокса Усик — Верховен покажут две медиа-платформы. Об этом сообщает "Телеграф".

Зрители MEGOGO в Польше смогут посмотреть вечер бокса в Гизе в форматеPay-Per-View (плата за просмотр) за 79.99 злотых (около 966 грн). Трансляция начнется в 18.00 (варшавское время), будет доступна аудиодорожка с украинскими комментаторами Сергеем Лукьяненко и Дмитрием Аветисяном. Добавим, что международным транслятором поединка является платформа DAZN.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как Усик отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также имена всех участников вечера бокса. К слову, на кону поединка будет стоять лишь один чемпионский пояс, правда, в случае поражения украинец рискует потерять все титулы.

Добавим, что шоу Усик — Верховен покажут в Украине. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.

Напомним, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.