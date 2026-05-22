Уже третья награда: фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов получил орден "За заслуги" (фото)

Награждение осуществляется указом президента Украины

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов получил орден "За заслуги" III степени. Торжественное вручение прошло утром 22 мая.

"Сегодня с утра в Министерстве культуры мне вручили орден "За заслуги" III степени, изданный указом Президента Украины от 15 ноября 2025 года", — написал Доброносов.

Ян Доброносов получил орден "За награды" III степени.

Ян Доброносов получил орден "За награды" III степени.

Орденом "За заслуги" III степени обычно награждаются граждане Украины за выдающиеся достижения в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах общественной деятельности во благо государства. Награждение производится исключительно указом президента Украины.

Ян Доброносов получил орден "За награды" III степени.

Добавим, что фотокорреспондент не в первый раз получает государственные награды. Так, в 2023 году ему вручили памятный знак "За честь и славу" ІІІ степени, а в 2024 году наградили поощрительным знаком-медалью Министерства обороны Украины "За содействие обороне".

Ян Доброносов

Следует отметить, что Ян Доброносов с начала полномасштабного вторжения России в Украину активно освещает преступления россиян. Он часто приезжает на места обстрелов, чтобы показать миру, как выглядит жизнь украинцев в условиях войны. Фотокорреспондент неоднократно бывал в прифронтовых зонах, где жизнь превратилась в режим ожидания под канонаду обстрелов.

Последствия обстрела Киева Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия обстрелов Киева. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Дружковка в 2026 году. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Также среди работ Яна Доброносова немало репортажей с кладбищ, где похоронены защитники Украины, а с прощаний с военными и политическими деятелями. Фото корреспондента также неоднократно показывали на фотовыставках как в Украине, в частности в Харькове и Киеве, так и за границей, в Латвии.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядел Краматорск после российских обстрелов в начале мая.