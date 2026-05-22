Уже третья награда: фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов получил орден "За заслуги" (фото)

Татьяна Крутякова
Новость обновлена 22 мая 2026, 16:09
Ян Доброносов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Награждение осуществляется указом президента Украины

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов получил орден "За заслуги" III степени. Торжественное вручение прошло утром 22 мая.

"Сегодня с утра в Министерстве культуры мне вручили орден "За заслуги" III степени, изданный указом Президента Украины от 15 ноября 2025 года", — написал Доброносов.

Орденом "За заслуги" III степени обычно награждаются граждане Украины за выдающиеся достижения в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах общественной деятельности во благо государства. Награждение производится исключительно указом президента Украины.

Добавим, что фотокорреспондент не в первый раз получает государственные награды. Так, в 2023 году ему вручили памятный знак "За честь и славу" ІІІ степени, а в 2024 году наградили поощрительным знаком-медалью Министерства обороны Украины "За содействие обороне".

Следует отметить, что Ян Доброносов с начала полномасштабного вторжения России в Украину активно освещает преступления россиян. Он часто приезжает на места обстрелов, чтобы показать миру, как выглядит жизнь украинцев в условиях войны. Фотокорреспондент неоднократно бывал в прифронтовых зонах, где жизнь превратилась в режим ожидания под канонаду обстрелов.

Последствия обстрела Киева Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Последствия обстрелов Киева. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Дружковка в 2026 году.
Дружковка в 2026 году. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Также среди работ Яна Доброносова немало репортажей с кладбищ, где похоронены защитники Украины, а с прощаний с военными и политическими деятелями. Фото корреспондента также неоднократно показывали на фотовыставках как в Украине, в частности в Харькове и Киеве, так и за границей, в Латвии.

