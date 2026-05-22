Забудьте о классических плинтусах: новый способ визуально увеличить пространство

У этого дизайнерского решения есть немало преимуществ

В дизайне интерьеров постепенно меняется подход к мельчайшим, но заметным деталям. Одним из таких изменений становится отказ от классических белых плинтусов, долгое время являвшихся стандартом в большинстве квартир и домов.

Архитекторы и дизайнеры все чаще обращаются к минималистичным решениям, помогающим визуально "разгрузить" пространство. Об альтернативах написали в "iefimerida".

Вместо выступающих плинтусов используют скрытые или интегрированные системы, а также так называемый "теневой шов" — тонкий зазор у пола, который создает эффект воздушности стен и делает комнату визуально большей.

"Теновый шов" вместо плинтусов. Фото: potolki-kapriz

"Плюсы" этого подхода

Такие решения не только изменяют внешний вид помещения, но и придают практичности: меньше выступов означает меньше мест для накопления пыли, а уборка становится проще. Кроме того, интерьер выглядит более цельным и современным.

В новых проектах и во время ремонтов этот подход набирает популярность, хотя требует более тщательной подготовки еще на этапе строительства. Впрочем, результат, по словам специалистов, компенсирует затраченные усилия — пространство выглядит дороже, аккуратнее и визуально просторнее.

