Краматорск в трауре: как выглядит город после жестокого удара России (репортаж Яна Доброносова)

Галина Михайлова ,
Город на Донетчине после разрушительного удара Новость обновлена 06 мая 2026, 12:29
Город на Донетчине после разрушительного удара. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

6 мая город чествует погибших после удара российских авиабомб

Краматорск приходит в себя после российского авиаудара 5 мая. Удар ФАБ-250 по центру города унес жизни по меньшей мере шести человек и повлек за собой масштабные разрушения.

  • Россия сбросила на Краматорск три авиабомба ФАБ-250 с УМПК
  • Удар пришелся на центральную часть города
  • Погибли по меньшей мере 6 человек, еще 13 ранены
  • В городе объявили 6 мая днем траура

На месте русского удара побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Несмотря на продолжающуюся угрозу удара с воздуха, местные жители активно ремонтируют поврежденные дома — забивают фанерой окна, убирают обгоревшие автомобили и обломки.

Работы по ликвидации последствий

Российские войска сбросили на Краматорск три авиабомба "ФАБ-250" с модулем УМПК около пяти вечера. Эти бомбы призваны нанести максимальный ущерб — разрушать дома, уничтожать бронетехнику и т.д. Обломки бомбы могут наносить непоправимые последствия даже на расстоянии в несколько сотен метров. Модули УМПК используют для более точной наводки. Целями россиян были обычные украинцы и инфраструктура.

Кроме шести погибших, еще 13 человек получили ранения. Повреждены по меньшей мере 16 многоэтажек, четыре административных здания, два общественных заведения и 14 автомобилей.

Коммунальные службы убирают сгоревшее авто после удара по Краматорску.
Но, несмотря на все усилия россиян, жители Краматорска не теряют силы духа.

Люди забивают окна фанерой

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне продолжают давить на Константиновском напряжении. Их цель не только Краматорск, но и Дружковка.

#День траура #Война #Краматорск #Репортаж #ФАБ-250