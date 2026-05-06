Краматорск в трауре: как выглядит город после жестокого удара России (репортаж Яна Доброносова)

6 мая город чествует погибших после удара российских авиабомб

Краматорск приходит в себя после российского авиаудара 5 мая. Удар ФАБ-250 по центру города унес жизни по меньшей мере шести человек и повлек за собой масштабные разрушения.

Что нужно знать:

Россия сбросила на Краматорск три авиабомба ФАБ-250 с УМПК

Удар пришелся на центральную часть города

Погибли по меньшей мере 6 человек, еще 13 ранены

В городе объявили 6 мая днем траура

На месте русского удара побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Несмотря на продолжающуюся угрозу удара с воздуха, местные жители активно ремонтируют поврежденные дома — забивают фанерой окна, убирают обгоревшие автомобили и обломки.

Российские войска сбросили на Краматорск три авиабомба "ФАБ-250" с модулем УМПК около пяти вечера. Эти бомбы призваны нанести максимальный ущерб — разрушать дома, уничтожать бронетехнику и т.д. Обломки бомбы могут наносить непоправимые последствия даже на расстоянии в несколько сотен метров. Модули УМПК используют для более точной наводки. Целями россиян были обычные украинцы и инфраструктура.

Кроме шести погибших, еще 13 человек получили ранения. Повреждены по меньшей мере 16 многоэтажек, четыре административных здания, два общественных заведения и 14 автомобилей.

Но, несмотря на все усилия россиян, жители Краматорска не теряют силы духа.

