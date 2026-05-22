"Полтавского Палия" задержали за угрозы военным (фото)

Делом занимается ГБР

Правоохранители поймали военнослужащего, известного как "Полтавский Палий", после публичных угроз о поджоге здания ТЦК. Мужчина также призвал применять насильственные действия против других военных.

Об этом сообщает Военная служба правопорядка в ВСУ. Отмечается, что мужчина сопровождён в подразделение ВСП.

По данным правоохранителей, "Полтавский Палий" самовольно покинул воинскую часть, после чего в сети начал распространять призывы о терроризме и насилии против военных.

"При проверке личности установлено, что мужчина является фигурантом резонансных видео, известный в медиапространстве как "Полтавский Палий", — говорится в сообщении.

Полтавского Палия задержали

Начато расследование, в ходе которого должны выяснить причины и обстоятельства совершения правонарушения. Делом занимается Государственное бюро расследований (ГБР).

Что предшествовало

Недавно Виталий Чепурко, известный как "Полтавский Палий", опубликовал видео, где заявил, что ушел в СЗЧ и угрожал поджечь Полтавский областной ТЦК. Свои угрозы аргументировал тем, что такой "поступок" он якобы пообещал "пацанам на 25-й зоне". С момента публикации видео до задержания прошло около недели.

Добавим, что Чепурко герой популярного мема "Мені нравиться, як воно горить, як люди суєтяться, пожарки приїжджають". Эти слова он сказал на одном из видео после серии поджогов в Полтаве и Львове. После одного из поджогов мужчину задержали, по результатам психиатрического анализа ему диагностировали пироманию — тягу к поджогам.

Полтавский Палий

В январе 2026 года он добровольно пошел в ВСУ и говорил, что хочет учиться воевать и служить. Однако уже весной 2026 года "Палий" ушел в СЗЧ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в чем разница между СЗЧ и дезертирством и за что большее наказание.