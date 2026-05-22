"Такого нет нигде": что не так с заявлением чиновника о 7-8 детях на украинку

Специалисты разошлись во мнениях

Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник полагает, что демографическую ситуацию в Украине может улучшить высокая рождаемость. То есть, на одну женщину должно приходиться 7-8 детей. Но так ли это на самом деле?

"Телеграф" пообщался с экспертами и выяснил, действительно ли каждой женщине нужно родить указанное количество детей, чтобы Украина не "вымерла".

Для понимания ситуации:

В мае 2026 года Василий Воскобойник выступил в программе "Суперпропозиція", где рассуждал о том, как можно восстановить демографичское положение в стране.

"Если мы хотим, чтобы у нас было как можно больше детей, чтобы мы могли восстановиться, чтобы количество населения возвращалось к довоенным показателям, еще лучше – к цифре 52 миллиона, как нас было на момент, когда Украина стала независимой, необходимо, чтобы женщины рожали по 7-8 детей", – заявил чиновник.

Что говорят эксперты

Доктор экономических наук, профессор, заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и исследований качества жизни им. Михаила Птухи НАН Украины Ирина Курило отметила, что население страны в любом случае не будет расти за счет естественного движения в обозримой перспективе.

"Кстати, такая ситуация не только в Украине, но и многих других европейских странах. Разница лишь в глубине и масштабах депопуляции. Есть прирост, когда число рожденных превышает число умерших и имеет место естественная убыль (уменьшение населения, — Ред.), если число рождений меньше, чем число смертей", — говорит собеседница.

Существует определенный предел относительно рождаемости, который обеспечивает по крайней мере простое воспроизводство населения и суммарный уровень рождаемости — 2,1-2,2 ребенка. По словам эксперта, более высокие показатели способны обеспечить расширенное воспроизводство. Но, как говорит Курило, в Украине на это надеяться в обозримой перспективе не приходится.

В то же время директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Элла Либанова считает, что ситуацию можно улучшить, если на одну женщину будет приходиться примерно 2,5–3 ребёнка.

В данном случае речь идет о среднем показателе рождаемости. То есть, если посчитать всех женщин в стране и сколько детей они в среднем рожают, должно получиться 2,5-3 ребёнка на одну женщину. Например:

у одной женщины может быть 4 ребёнка

у другой — 3

у третьей — 2

у четвёртой — 1

и если всё это усреднить, получится примерно 2,5

"А 7-8, если я не ошибаюсь, нет нигде", — резюмировала Либанова.

Согласно данным сайта Visualcapitalist опубликована наглядная инфографика, на которой можно посмотреть, сколько в среднем рожает одна женщина в разных странах мира.

Среднее значение по миру — 2.25. В Европе, Китае, Японии, Южной Корее — очень низкая рождаемость (примерно 0.7–1.6). А высокая — в основном в Африке.

Рождаемость в мире. Инфографика: Visualcapitalist

Развитые страны почти все ниже уровня (2,1 рождение на женщину), за одним заметным исключением: Израиль.

В таблицах ниже показан общий коэффициент рождаемости и то, как он менялся с 2019 по 2024 год. Первая десятка лидеров по рождаемости выглядит следующим образом:

Общий коэффициент рождаемости. Статистика: Visualcapitalist

Укаина, к слову, оказалась в самом конце списка — на 191 месте.

Общий коэффициент рождаемости. Статистика: Visualcapitalist

Перепись населения в 2001 году — сколько в Украине проживало людей

Общая численность населения Украины в 2001 году составила 48 млн. 457 тыс. человек. На тот момент на территории страны проживали представители более 130-ти национальностей и народностей.

Перепись населения Украины 2001 года. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

