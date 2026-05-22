Бронирование ожидает три больших изменения. Министр экономики назвал ключевые моменты

Некоторые нормы заработают уже в июне

Бронирование военнообязанных в Украине изменится, ведь правительство приняло соответствующее постановление. Оно должно сделать процесс более прозрачным и защитить его от злоупотреблений.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в эфире телемарафона. По его словам, основные изменения коснулись трех компонентов.

"Изменения касаются предприятий, учреждений и организаций, которые определяются критически важными для функционирования экономики в условиях военного положения", — отметил министр.

Какие изменения ожидают бронирования:

Требования к заработной плате возрастут. То есть для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования сотрудника его средняя зарплата должна составлять не менее трех минимальных заработных плат — это 25 941 гривна. При этом для прифронтовых территорий этот показатель снижен до 21 600 грн.

Учет совместителей изменится. Работники, работающие по совместительству и имеющие отсрочку, будут засчитываться в общую квоту бронирования предприятия только один раз и по одному месту работы. Эти изменения должны заработать уже в июне.

"Что касается зарплатного критерия и переподтверждения критериев, за июнь министерство обновит свои критерии и за июль-август компании должны пересогласовать свою критичность", – сказал министр.

Критерии критичности предприятий будут пересмотрены. Центральным и региональным органам власти будет предоставлен месяц, чтобы пересмотреть и перезагрузить критерии критичности предприятий. По новым требованиям это решение следует согласовывать с Минобороны и Минэкономики. В течение трех месяцев должны быть пересмотрены статус всех предприятий, имеющих статус критических.

Как изменится бронирование мужчин в Украине

Некоторые из этих норм заработают через 10 дней после вступления в силу постановления.

