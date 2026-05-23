Вы так еще не называли Владимира: как вежливо обращаться к мужчине на украинском языке

Марина Бондаренко
Об этих вариантах многие не знают.

Имя Владимир является одним из самых распространенных мужских имен в Украине с древним историческим происхождением. В общении оно имеет много ласковых и разговорных форм на украинском языке, которые можно использовать в семейном и дружеском кругу.

Среди вариантов обращения к Владимиру можно встретить 8 теплых и неформальных форм. Об этом рассказал "Телеграф" со ссылкой на преподавателя по речи Адама Диденко.

Эксперт озвучил следующие варианты:

  • Владымырко;
  • Володя;
  • Володык;
  • Володычок;
  • Володечка;
  • Володенькая;
  • Вовасык;
  • Вовуся.

Что означает это имя

Само имя Владимир имеет древнее происхождение и состоит из двух корней, которые связывают с понятиями "власть" и "мир", поэтому его значение часто толкуют как "тот, кто владеет миром" или "тот, кто обладает великой силой". Изначально имя было языческим, однако со временем вошло в христианскую традицию.

Большую роль в его распространении сыграл киевский князь Владимир Святославович, известный как креститель Руси, которого впоследствии канонизировали как святого. Благодаря историческому значению и сильной символике имя до сих пор остается популярным и широко употребляемым в Украине.

