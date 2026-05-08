Когда летят ракеты и дроны: на всех АЗС в Украине предлагают ввести три режима работы

Во время воздушных тревог, когда враг атакует дронами или ракетами, в Украине целесообразно ввести несколько режимов работы на автозаправочных станциях. Главное, чтобы АЗС не превращалась в место ожидания в этот момент.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин в блиц-интервью: "Заправки могут закрываться и сократить часы работы: стоит ли запасаться горючим".

По его словам, ввести можно три режима работу АЗС, которые позволят снизить риски для персонала и посетителей во время воздушных тревог, а таакже повысить общую безопасность объектов критической инфраструктуры.

Желтый режим – воздушная тревога или повышенная дроновая угроза. Новые автомобили не допускаются на территорию, обслуживание постепенно сворачивается, персонал готовится перейти в укрытие.

Красный режим – сообщение о дронах поблизости или прямая угроза. Обслуживание прекращается, люди уходят от колонок и газового модуля, персонал и посетители переходят в безопасное место.

3 режима работы на АЗС. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Важным, по словам Сапегина является возможность руководителя смены остановить работу без ожидания разрешения центрального офиса. В эти случаях скорость принятия решения крайне важна.

"Во время тревоги АЗС не должна превращаться в место ожидания. Очередь машин у колонок или газового модуля — это дополнительный риск, так как при ударе увеличивается количество людей и транспорта в опасной зоне. Поэтому при угрозе важно не накапливать автомобили на территории станции", — отметил собеседник.

Сергей Сапегин. Фото: Facebook

Также он рассказал, нужно ли выключать освещение на АЗС ночью. Сапегин объясняет, что полностью выключать освещение опасно: это может привести к ДТП, травмам и ошибкам персонала.

"Оптимальный подход – минимально необходимое безопасное освещение без лишней подсветки критических узлов", — подытожил Сергей Сапегин.

Что делать водителю во время тревоги на АЗС. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

