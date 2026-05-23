Усик - Верховен: букмекеры обвалили коэффициенты в день боя

Шансы Рико резко ухудшились

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) пройдет грандиозное шоу бокса Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО). Аналитики обновили прогноз в день боя. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Усик — Верховен.

Что нужно знать

Букмекеры в день боя изменили коэффициенты на бой Усик — Верховен

Шансы нидерландца заметно ухудшились

Аналитики не верят в триумф Рико

Специалисты vbet значительно увеличили коэффициент на победу нидерландского претендента. Об этом сообщает "Телеграф".

На данный момент букмекеры предлагают сделать ставку на победу Александра с коэффициентом 1,025. В то же время триумф Рико менее вероятен — коэффициент 13,40.

Добавим, что до начала медиа-мероприятий перед шоу Усик — Верховен аналитики предлагали сделать ставку на успех украинца с коэффициентом 1,045 и 8,20 — на нидерландца. Таким образом шансы на победу "Кота" значительно выросли — 95% против 5%.

Отметим, самым вероятным исходом поединка называется досрочная победа Усика — коэффициент 1,25.

Коэффициенты на метод победы в бою Усик - Верховен

Коэффициенты на победу в бою Усик - Верховен

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. К слову, на кону поединка Усик — Верховен будет стоять лишь один чемпионский пояс и десятки миллионов долларов.

Напомним, медиа-мероприятия шоу Усик — Верховен стартовали в апреле 2026 года первой пресс-конференцией. Там Александр придумал новый мем. Ближе к поединку боксеры прибыли в Гизу, где встретились лицом к лицу возле пирамид. 21 мая бойцы провели вторую пресс-конференцию, на которую Александр прибыл в необычном костюме. 22 мая "Кот" и "Король кикбоксинга" прошли официальную церемонию взвешивания — Александр подходит к поединку с рекордным в карьере весом.

Отметим, шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. К слову, украинец является безоговорочным фаворитом по мнению искусственного интеллекта.