Мужчина купил потерянный чемодан и сразу пожалел об этом: после открытия его чуть не стошнило

Британец годами скупает потерянный багаж, но такого еще никогда не видел

Человек, зарабатывающий на покупке заброшенных чемоданов из аэропортов, привык к неожиданным находкам. Но однажды содержание одного из них настолько его шокировало, что он едва не потерял сознание от отвращения.

Для британского блоггера Скотта Фенсома покупка потерянных чемоданов на аукционах иногда приносит настоящие сюрпризы, как написали в "femcafe". Иногда ему попадались украшения, брендовые гаджеты и даже наличные деньги, однако одна из находок запомнилась ему совсем по другой причине.

Во время очередной распаковки мужчина открыл обычный с виду чемодан, внутри которого лежал герметичный пластиковый контейнер. Когда он открыл его перед камерой, помещение мгновенно наполнилось настолько сильным зловонием, что Скотта чуть не стошнило.

По словам британца, это был самый отвратительный момент в его работе. Поначалу он даже не понял, что именно находилось внутри контейнера. Лишь после того, как видео попало в TikTok, пользователи объяснили: в коробке были ферментированы рыбные кости — традиционный продукт, который через несколько месяцев в закрытом чемодане просто сгнил.

После этого случая Скотт признался, что стал больше задумываться о моральной стороне своего бизнеса. А ведь фактически он продает личные вещи других людей.

Впрочем, мужчина считает, что у владельцев достаточно времени, чтобы вернуть свои вещи. По его словам, авиакомпании неоднократно пытаются связаться с пассажирами, а чемоданы попадают на аукционы только спустя несколько месяцев после потери.

Несмотря на странные и шокирующие находки, Скотт продолжает свой необычный бизнес и по-прежнему надеется найти в очередном чемодане настоящее сокровище.

Рыбные кости. Фото: reddit

Где используют ферментированные кости

Арктические и североевропейские традиции

Фуназуси (Япония): Один из самых древних видов суши из карася, где рыбу ферментируют вместе с рисом и солью до года. В результате процесса кости почти полностью размягчаются.

Ракфиск (Норвегия): Форель или голец, выдерживаемый в соляном растворе от двух месяцев до года. Мясо приобретает очень мягкую, почти пастообразную текстуру.

Икису (Аляска)/"вонючие головы": Традиционное блюдо коренных народов, где рыбу ферментируют в земле, после чего ее употребляют вместе с размягченными костями.

Юго-Восточная Азия и Океания

Балао-балао (Филиппины): Ферментированная рыба с рисом, в которой во время брожения мясо становится кисловатым, а кости постепенно размягчаются.

Нам прик пла ра (Таиланд/Лаос): Густая ферментированная рыбная паста, используемая как соус, где рыбные компоненты настолько переработаны, что структура костей практически исчезает.

