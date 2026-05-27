Большинство знает только "Мариша": какие еще обращения существуют в украинском языке

Марина Бондаренко
Подборка ласковых форм для этого имени.

Имя Марина имеет гораздо больше форм и значений в украинском языке, чем кажется на первый взгляд — в обиходе его часто меняют на десятки кротких вариантов, а происхождение этого имени связывают с морем и древней историей.

Как еще можно обращаться к Марине, рассказал языковой наставник Адам Диденко. А "Телеграф" разобрался, что означает это имя.

Имя Марина в украинском языке имеет немало ласковых и разговорных вариантов, которыми часто пользуются в быту. Среди них — Марыня, Марыся, Марысенька, Марысечка, Марыська, Марысуня, Марыночка, Марынонька, Марыночечка, Марынушка, а также короткие формы Мара и Марыша.

Что означает имя Марина

Имя Марина имеет латинское происхождение и переводится как "морская". Оно является женской формой древнеримского имени Marinus и связывается с образом моря, его свободой и изменчивостью. Также имя иногда ассоциируют с богиней Венерой, которую в древнеримской традиции называли Marina.

Значение в характере

В популярных толкованиях имя Марина символизирует независимость и стремление к свободе. Считается, что носители этого имени часто носят сильный характер, не любят ограничений и отличаются внутренней самостоятельностью.

