Забудьте о тяжелых шторах: чем их заменяют в 2026, чтобы было легче убирать

Эта система экономит пространство и проще в уходе

Тяжелые классические шторы постепенно выходят из использования в современных интерьерах, их все чаще заменяют более простыми и функциональными решениями.

Ожидается, что к 2026 году эта тенденция усилится, поскольку в оформлении жилья главными становятся светло, практичность и удобство, как написали "Ofeminin".

Почему от штор отказываются

Традиционные шторы всё чаще заменяют из-за их непрактичности, а также потому, что они накапливают пыль, требуют регулярного ухода и могут значительно затемнять помещение. Современные интерьеры, напротив, ориентированы на максимальное количество естественного света и визуальную легкость, поэтому тяжёлый текстиль постепенно теряет актуальность.

На смену шторам приходят рулонные и плиссированные системы, а также жалюзи различных типов. Они позволяют точнее контролировать освещение и уровень приватности. Популярность приобретают модели "день-ночь", термоткани и материалы, фильтрующие свет, — они сочетают функциональность и лаконичный дизайн.

Жалюзи рулонные. Фото: Теплая Линия

Дополнительным преимуществом является легкий монтаж и уход: многие системы не нуждаются в сверлении или сложной установке, что особенно удобно для арендуемого жилья. Также появляются специальные покрытия и пленки для окон, которые помогают уменьшать нагрев помещения и сохранять конфиденциальность без полного затемнения.

Шторы все еще остаются

Несмотря на тренд на минимализм, классические шторы не исчезают полностью. Они остаются актуальными там, где требуется полное затемнение, создание уюта или подчеркивание классического стиля интерьера.

