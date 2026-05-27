Улучшит демографию? "Укрзализныце" предложили интересно модернизировать вагоны: что ответили

Украинцы задались вопросом о том, почему в парных купе поездов "Укрзализныци" нет возможности соединять спальные места. Однако, как объяснил перевозчик, на это есть веские причины.

Вопрос о модернизации вагонов задал один из пользователей соцсети Threads. По его мнению, соединенные спальные места делали бы поездку более комфортно и даже, иронично добавил автор, возможно, способствовали улучшению демографической ситуации в стране.

"Вот так едешь с женой, соединили две кроватки в одну и приятнее едется, да и, возможно, рождаемость поднимется", — пишет пользователь.

В ответ на это официальный аккаунт "Укрзализныци" заявил, что конструкция полок и требования безопасности не предусматривают официальное соединение мест в купе.

"Впрочем, если путешествуете вместе, всегда можно взять нижние места в вагоне СВ, наслаждаться дорогой, чаем и романтикой под стук колес. А что касается рождаемости, то мы уже точно желаем пассажирам счастья без каких-либо инструкций", — отметил перевозчик.

