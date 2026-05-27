Новый соперник Усика стал мемом: он буквально похож на всех (фото)
Следующий соперник украинца имеет нескольких известных двойников
Непобедимый немецкий боксер Агит Кабайел (27-0, 19 КО), вероятно, станет следующим соперником украинца Александра Усика (25-0, 16 КО). "Кот" встретился с немцем сразу же после победы над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном (1-1, 0 КО).
Что нужно знать
- Усик досрочно победил Верховена в бою по правилам бокса
- Александр после боя встретился с Кабайелом
- Агит похож на многих известных футболистов
В украинском сегменте Интернета Агит уже стал мемом. Дело в том, что пользователи нашли сразу несколько известных двойников немца, сообщает "Телеграф". Один из пользователей сравнил Кабайела с известным футболистом Илкаем Гюндоганом, а затем выяснилось, что у немца намного больше двойников.
Напомним, Усик в бою с Верховеном успешно защитил свои основные чемпионские пояса в боксе (WBC, WBA и IBF). Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.
Добавим, что на шоу Усик — Верховен также определился обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе. Им стал кубинский гигант Фрэнк Санчес, которому удалось нокаутировать непобедимого американца.